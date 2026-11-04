桃園市楊梅區一名87歲鄒姓老婦獨自外出後，卻忘記返家的路，晚間20時許獨自在路旁徘徊。圖：讀者提供

桃園市楊梅區一名87歲鄒姓老婦昨(3)日獨自外出後，卻忘記返家的路，晚間20時許獨自在路旁徘徊，熱心民眾見狀，擔心發生意外，立即向楊梅警分局求助，警方到場發現婦人疑似失智，先耐心安撫其情緒，並積極查詢其身分資料，發現老婦獨居，便親自護送她返家，並請里長關懷，避免老婦再迷路。

楊梅派出所員警發現老婦獨居，便親自護送她返家，並請里長關懷，避免老婦再迷路。圖：讀者提供

楊梅派出所表示，昨晚接獲通報後，警員張瑋祐與楊芷茵隨即趕赴現場，發現老婦精神恍惚，且無法清楚表達。經向民眾了解，老婦疑似患有失智症，已在附近徘徊許久。

員警考量其安全，先耐心安撫老婦情緒，並積極查詢相關資料，順利確認老婦身分，發現其為獨居長者，隨即協助載送返家休息，同時請里長協助關懷並留意其生活狀況，避免再次發生迷途情形。

楊梅分局呼籲，家中長輩若有失智症狀，應盡量避免讓其單獨外出，平時也應多加留意長者生活及外出安全。民眾可向桃園市政府社會局申請防走失愛心手鍊，透過相關資訊協助警方於長者走失時迅速確認身分，讓長輩能及早平安返家。

本文章來自《桃園電子報》。原文：楊梅87歲獨居嬤迷路 楊梅警耐心安撫護送返家