影／路邊停車誤踩油門暴衝 台中擺攤母子收攤遭撞傷、桌椅車輛全遭殃

台中市北區美德街今日中午發生暴衝事故，六旬李姓男子在路邊停車時，疑似誤踩油門，車輛突然向前衝，撞上路旁正在收攤的一對母子，並撞擊路邊桌子及停放的車輛。母子2人多處擦挫傷，已送醫治療。李男未受傷，經檢測沒有酒駕及吸毒情形。

台中市警察局第二分局表示，事故發生在今天中午12時10分許。李男（63歲）駕駛轎車，在美德街166號附近準備路邊停車，疑因操作不慎誤踩油門，車輛猛然往前衝，撞上黃姓男子（30歲）及他的李姓母親（54歲）。

警方了解，母子2人當天在醫院附近擺攤，事發時正在收拾桌椅及物品，準備收攤返家，沒想到突遭橫禍。車輛除了撞傷2人，還撞翻路旁桌子並波及停放車輛。

警方獲報後立即派員到場，將黃男及李女送醫救治，詳細傷勢仍待院方確認。肇事的李男未受傷，酒測值為零，現場也沒有發現毒品相關跡證或施用徵候。警方已依規定蒐證，並調閱周邊監視器，釐清事故經過及肇事責任。

第二警分局呼籲，駕駛人停車或起步時，務必確認排檔、油門及煞車操作正確。行經人車密集處更應減速慢行，注意周遭行人及路況，避免一時疏忽釀成事故。

台中市李姓男子今天在北區美德街路邊停車時，疑誤踩油門，暴衝撞上路旁收攤母子。記者陳宏睿／翻攝