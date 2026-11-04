台中王田交流道下驚險車禍！貨車右轉…撞斷號誌桿 後方機車族驚呆了

國一王田交流道下方、台中市大肚區沙田路一段今早發生一起交通事故，一輛貨車從路邊右轉匯入，疑似未注意內輪差，車身數度擦撞路旁紅綠燈號誌桿，當場撞倒號誌桿，後方機車族看到驚險一幕都驚呆。所幸這起事故未造成人員受傷，詳細肇事原因仍待調查釐清。

現場監視器畫面顯示，事發當時，大肚區沙田路一段路口有機車、轎車等車輛起步，通過路口，車流量大，有一輛貨車從路口右側空地緩緩右轉，沒想到車頭才剛匯入車道，右後側的車身就數度擦撞號誌桿，當場撞倒號誌桿，後方的機車族見狀，當場驚呆，停在原地數秒，待緩過神來，才繞行通過。

台中市警局烏日交通分隊分隊長劉于豪說明，當時貨車駕駛沿大肚區沙田路一段往烏日方向行駛，於事故地點前路邊起步右轉，右側車身與路旁號誌桿發生碰撞，造成號誌桿勾扯斷落，所幸本起事故並未造成人員受傷，經查駕駛無酒、毒駕情事，詳細肇事原因仍待調查釐清。

烏日警分局呼籲，駕駛人行車時，應隨時注意車前狀態及道路環境；大型車輛也應留意車身輪差，掌握好轉彎半徑，以確保行車安全。

一輛貨車從台中大肚沙田路一段路邊右轉匯入，疑似未注意內輪差，撞倒路旁號誌桿。圖／讀者提供

一輛貨車從台中大肚沙田路一段路邊右轉匯入，疑似未注意內輪差，撞倒路旁號誌桿。圖／讀者提供