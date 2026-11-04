台灣松下爆炸5傷2失聯！職安署進場勞檢 違法將開罰

新竹縣湖口鄉台灣松下多層材料公司今天凌晨爆炸，造成5傷、2失聯。新竹縣政府勞工處表示，已啟動職災勞工個案主動服務機制，其中阮姓越南籍移工在台家屬已前往台中童綜合醫院陪同照顧；勞動部職安署也已派員勞檢，釐清業者是否違反職安法規。

勞工處指出，已主動聯繫事業單位、傷者及家屬，掌握醫療、失聯搜救及後續協助需求。針對5名傷者，將持續確認醫療及住院情形，協助了解職災保險醫療給付、傷病給付等權益。若尚未取得職業傷病門診單或住院申請書，可協助洽詢雇主、勞保局等單位；如已先行墊付醫療費用，可依規定檢具收據及診斷書申請核退。

其中，勞工處已透過仲介公司即時掌握2名越南籍移工的醫療與轉院情形，仲介也已聯繫阮姓移工在台家屬，家屬已前往台中童綜合醫院陪同照顧。縣府並啟動個案服務及跨語言溝通協助，持續掌握醫療與手術進展。

勞工處表示，若傷者及家屬有經濟困難、生活急難或心理壓力，將協助轉介社會福利、急難救助、心理諮商及家庭支持等資源，並視需求提供法律諮詢、職能復健及重返職場協助，相關補助仍須依個案資格及規定審核。

至於2名失聯員工，縣府除配合消防及相關單位持續搜救，也將主動聯繫家屬，了解生活、醫療、住宿、交通及心理支持需求，協助說明職災保險及後續權益程序。勞工處強調，在正式結果確認前，不會逕行認定死亡；若後續確認不幸罹難，將協助家屬申辦死亡給付、遺屬年金等權益，並提供法律諮詢、補償及後續支持。

針對事故責任，勞工處指出，勞動部職安署北區職業安全衛生中心已派員進行勞動檢查，將依現場檢查、事業單位資料、消防鑑定及相關事證，確認是否違反職業安全衛生法等規定。如查有違法情形，將依法通知限期改善、裁處罰鍰。

目前事故仍在調查及鑑定階段，罰鍰金額、停工範圍及責任歸屬尚未確定，待正式檢查結果出爐後再說明。縣府也將持續與經濟部產業園區管理局新竹產業服務中心、職安署及松下公司聯繫，掌握傷者情形與後續處理進度。

新竹縣湖口鄉台灣松下多層材料公司今天凌晨發生爆炸火警，造成5傷、2失聯，勞動部職安署已派員勞檢，釐清是否涉及職安違規。記者郭政芬／攝影

新竹縣湖口鄉台灣松下多層材料公司今天凌晨發生爆炸火警，造成5傷、2失聯，勞動部職安署已派員勞檢，釐清是否涉及職安違規。記者郭政芬／攝影