快訊

銀彈失效！破紀錄資助共和黨 馬斯克笑談敗選：太空雷射介選沒用

棒球／傳奇對決！西武VS中華OB陣容揭曉 王建民、陳金鋒、林智勝參戰

美國期中選舉民主黨大勝！可望參眾兩院全拿 川普慘遭選民教訓

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣松下爆炸5傷2失聯！職安署進場勞檢 違法將開罰

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣湖口鄉台灣松下多層材料公司今天凌晨爆炸，造成5傷、2失聯。新竹縣政府勞工處表示，已啟動職災勞工個案主動服務機制，其中阮姓越南籍移工在台家屬已前往台中童綜合醫院陪同照顧；勞動部職安署也已派員勞檢，釐清業者是否違反職安法規。

勞工處指出，已主動聯繫事業單位、傷者及家屬，掌握醫療、失聯搜救及後續協助需求。針對5名傷者，將持續確認醫療及住院情形，協助了解職災保險醫療給付、傷病給付等權益。若尚未取得職業傷病門診單或住院申請書，可協助洽詢雇主、勞保局等單位；如已先行墊付醫療費用，可依規定檢具收據及診斷書申請核退。

其中，勞工處已透過仲介公司即時掌握2名越南籍移工的醫療與轉院情形，仲介也已聯繫阮姓移工在台家屬，家屬已前往台中童綜合醫院陪同照顧。縣府並啟動個案服務及跨語言溝通協助，持續掌握醫療與手術進展。

勞工處表示，若傷者及家屬有經濟困難、生活急難或心理壓力，將協助轉介社會福利、急難救助、心理諮商及家庭支持等資源，並視需求提供法律諮詢、職能復健及重返職場協助，相關補助仍須依個案資格及規定審核。

至於2名失聯員工，縣府除配合消防及相關單位持續搜救，也將主動聯繫家屬，了解生活、醫療、住宿、交通及心理支持需求，協助說明職災保險及後續權益程序。勞工處強調，在正式結果確認前，不會逕行認定死亡；若後續確認不幸罹難，將協助家屬申辦死亡給付、遺屬年金等權益，並提供法律諮詢、補償及後續支持。

針對事故責任，勞工處指出，勞動部職安署北區職業安全衛生中心已派員進行勞動檢查，將依現場檢查、事業單位資料、消防鑑定及相關事證，確認是否違反職業安全衛生法等規定。如查有違法情形，將依法通知限期改善、裁處罰鍰。

目前事故仍在調查及鑑定階段，罰鍰金額、停工範圍及責任歸屬尚未確定，待正式檢查結果出爐後再說明。縣府也將持續與經濟部產業園區管理局新竹產業服務中心、職安署及松下公司聯繫，掌握傷者情形與後續處理進度。

新竹縣湖口鄉台灣松下多層材料公司今天凌晨發生爆炸火警，造成5傷、2失聯，勞動部職安署已派員勞檢，釐清是否涉及職安違規。記者郭政芬／攝影
新竹縣湖口鄉台灣松下多層材料公司今天凌晨發生爆炸火警，造成5傷、2失聯，勞動部職安署已派員勞檢，釐清是否涉及職安違規。記者郭政芬／攝影

新竹縣湖口鄉台灣松下多層材料公司今天凌晨發生爆炸火警，造成5傷、2失聯，勞動部職安署已派員勞檢，釐清是否涉及職安違規。記者郭政芬／攝影
新竹縣湖口鄉台灣松下多層材料公司今天凌晨發生爆炸火警，造成5傷、2失聯，勞動部職安署已派員勞檢，釐清是否涉及職安違規。記者郭政芬／攝影

新竹縣湖口鄉台灣松下多層材料公司今天凌晨發生爆炸火警，造成5傷、2失聯，勞動部職安署已派員勞檢，釐清是否涉及職安違規。記者郭政芬／攝影
新竹縣湖口鄉台灣松下多層材料公司今天凌晨發生爆炸火警，造成5傷、2失聯，勞動部職安署已派員勞檢，釐清是否涉及職安違規。記者郭政芬／攝影

爆炸 失聯 勞檢

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／台灣松下湖口廠爆炸內部慘況曝！鋼骨扭曲、鐵皮崩落滿地

「同事原本跟著我們逃」爆炸後竟失蹤！台灣松下仍2人失聯

獨／台灣松下湖口廠爆炸原因曝！疑為丁酮洩漏 20多人產線作業急逃命

台灣松下湖口廠惡火震碎門窗！已5傷送醫 2台籍員工失聯

相關新聞

「同事原本跟著我們逃」爆炸後竟失蹤！台灣松下仍2人失聯

新竹縣湖口鄉台灣松下多層材料公司今天凌晨爆炸起火，造成5傷、2失聯。據獲救員工轉述，失聯的徐姓、姜姓男子分別在1樓及4樓產線工作，其中1人原本跟著同事逃生，卻在爆炸巨響後失去蹤影。消防人員持續搜尋，家屬則守在現場，雙手合十祈禱，盼親人平安歸來。

台61線彰化段曳引車輪胎脫落飛到對向 擊中小貨車駕駛傷重不治

施姓男子駕駛曳引車昨天下午行經台61線彰化縣線西鄉路段時，右側後方兩顆輪胎突然脫落，其中一顆輪胎彈飛至對向車道，擊中由鄧姓男子駕駛的小貨車，造成車頭嚴重變形，鄧男受困車內，經消防人員破壞車體救出時，已無生命徵象，送醫搶救仍告不治。

台東警用大型重機曝光！BMW R1300 RT入列 車友：夢幻車

台東縣警察局交通大隊警用大型重型機車換新車了！因部分警用重機已達使用年限，為維護第一線員警執勤安全及勤務效能，警方今年3月辦理採購招標，近日新車抵達曝光，選用BMW新款R1300 RT，每輛決標金額132萬元，使用年限6年，目前尚待驗收，通過確認沒有問題後，就會正式投入勤務。

影／男子到龍洞攀岩墜地 地形陡峭、海象不佳…空勤直升機吊掛再送醫

新北市貢寮區龍洞攀岩場今天再傳意外，黎姓男子攀岩時不慎墜落，所幸墜落高度僅約5公尺，消防人員到場救護時，意識清楚，但已無法行走。消防人員先以擔架將他固定，移往下方一處平台，再由空勤直升機協助吊掛到四季灣遊艇碼頭，再由救護車送醫急救。

影／路邊停車誤踩油門暴衝 台中擺攤母子收攤遭撞傷、桌椅車輛全遭殃

台中市北區美德街今日中午發生暴衝事故，六旬李姓男子在路邊停車時，疑似誤踩油門，車輛突然向前衝，撞上路旁正在收攤的一對母子，並撞擊路邊桌子及停放的車輛。母子2人多處擦挫傷，已送醫治療。李男未受傷，經檢測沒有酒駕及吸毒情形。

台中王田交流道下驚險車禍！貨車右轉…撞斷號誌桿 後方機車族驚呆了

國一王田交流道下方、台中市大肚區沙田路一段今早發生一起交通事故，一輛貨車從路邊右轉匯入，疑似未注意內輪差，車身數度擦撞路旁紅綠燈號誌桿，當場撞倒號誌桿，後方機車族看到驚險一幕都驚呆。所幸這起事故未造成人員受傷，詳細肇事原因仍待調查釐清。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。