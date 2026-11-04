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台中預拌混凝車撞斷電桿摔落5公尺深邊坡 駕駛受傷送醫
台中市新社區今天發生一輛預拌混凝車撞斷電桿摔落5公尺深邊坡車禍，消防隊員用吊臂搭配繩索與籃式擔架等器材，將受傷駕駛吊掛至路面，送醫治療；肇事原因由警方調查中。
台中市消防局今天中午12時51分獲報，新社區中正街與興宮路交叉口車禍救護案，據報案人表示現場有一輛預拌混凝車摔落邊坡，立即派遣新社及東勢分隊，出動5車12人，由新社分隊分隊長吳俊緯帶隊前往。
到場回報，現場為1台預拌混凝車摔落邊坡約五米深，駕駛未受困，傷患為1名男性由救護人員初步檢傷，將其固定後利用吊臂搭配繩索與籃式擔架等器材吊掛至路面。傷者下半身無力，腿部疑似骨折，給予救護處置後送往衛福部豐原醫院救治。
警方初步了解，25歲男子駕駛營業大貨車，沿中正街由石岡往新社方向行駛，行經事故地點左彎處時，不明原因擦撞路旁水泥圍籬，隨後再撞擊電線桿並墜落邊坡。駕駛身體多處擦傷，所幸意識清楚，經送醫救治，暫無生命危險。
事故路段速限為每小時50公里，現場無交通號誌，駕駛酒測情形尚待進一步檢測，目前未發現毒駕可疑跡象。詳細肇事原因及責任歸屬，將由警方調閱周邊監視器畫面，並蒐集相關事證進一步調查釐清。
東勢分局提醒，山區道路多彎道、坡度變化較大，大型車輛行經彎道時，應減速慢行、注意車身動態及道路狀況，切勿超速或疲勞駕駛，以確保行車安全。
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