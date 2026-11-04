台東警用大型重機曝光！BMW R1300 RT入列 車友：夢幻車

台東縣警察局交通大隊警用大型重型機車換新車了！因部分警用重機已達使用年限，為維護第一線員警執勤安全及勤務效能，警方今年3月辦理採購招標，近日新車抵達曝光，選用BMW新款R1300 RT，每輛決標金額132萬元，使用年限6年，目前尚待驗收，通過確認沒有問題後，就會正式投入勤務。

警方表示，這批大型重型警用機車主要供交通及警衛勤務使用，考量既有車輛部分已達使用年限，為確保員警執勤安全及勤務順暢，因此辦理汰換採購。新車完成驗收後，將依勤務需求投入特種警衛、連續假期交通疏導及機動交通快打等任務。

新車選用BMW R1300 RT，搭載1300c.c.水平對臥雙缸引擎，最大馬力145匹、最大扭力15.09公斤米，極速可輕鬆過200公里／每小時，並配備ASA自動換檔輔助系統，透過離合器自動化設計，提升市區騎乘便利性，也兼顧長途行駛及山路操控需求。

這款車在重機車友間也頗受關注，被視為長途豪華旅跑的「夢幻車款」，就連星宇航空董事長K董張國煒也對BMW這款大型重機給予高度評價。隨著新車完成驗收後加入警用行列，台東警方執行大型活動維安、交通疏導及機動勤務，也將增添新戰力。