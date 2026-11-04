影／深夜戴帽掩面潑機油！台中北區店家遭惡意潑灑 警鎖定機車追人

台中市北區錦中街一間店面，3日凌晨遭一名戴帽掩面的男子潑灑不明液體，門面及騎樓地面一片狼藉。警方初步勘驗，液體疑似機油。警方已調閱周邊監視器，鎖定涉案機車，正擴大追查嫌犯身分。店家也在網路上發文，懇請目擊者及行車記錄器提供線索。

第二警分局表示，育才所3日下午1時40分許接獲店家報案。監視器畫面顯示，3日凌晨0時17分許，一名不明人士手持類似杯子或瓶子的容器，走到店門口後將容器內的液體倒在地上，隨即迅速離開。警方受理後立即展開調查。

店家在網路貼文指出，嫌犯身穿深色連帽外套，戴上帽子遮住臉部，下身穿深色長褲，惡意將液體潑灑在門口地面，已嚴重影響店家及環境安全。店家表示已保留相關影像，並請當時經過附近的民眾，或汽機車行車記錄器拍到可疑人士身影者，私訊提供資訊。認得畫面中嫌犯的人，也可協助提供線索。

第二警分局表示，對於影響民眾財產安全及生活安寧的案件，警方都會積極查處，將盡速將涉案人緝捕到案。警方也呼籲民眾，發現可疑人事物時請立即通報，共同維護社區安全。

台中市北區錦中街一間店3日遭不明人士潑灑機油，警方已立案調查。圖／摘自Threads

台中市北區錦中街一間店3日遭不明人士潑灑機油，警方已立案調查。圖／摘自Threads

台中市北區錦中街一間店3日遭不明人士潑灑機油，警方已立案調查。圖／摘自Threads