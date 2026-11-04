快訊

F16戰機疑液壓系統故障落地…台中機場3班民航受影響 最長延誤半小時

捷運站緊貼住家陽台！公寓法拍降價仍流標 網看傻：開窗直接進站

川普是選民認證的票房毒藥：民主黨藍色浪潮大匯聚

聽新聞
0:00 / 0:00

影／深夜戴帽掩面潑機油！台中北區店家遭惡意潑灑 警鎖定機車追人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北區錦中街一間店面，3日凌晨遭一名戴帽掩面的男子潑灑不明液體，門面及騎樓地面一片狼藉。警方初步勘驗，液體疑似機油。警方已調閱周邊監視器，鎖定涉案機車，正擴大追查嫌犯身分。店家也在網路上發文，懇請目擊者及行車記錄器提供線索。

第二警分局表示，育才所3日下午1時40分許接獲店家報案。監視器畫面顯示，3日凌晨0時17分許，一名不明人士手持類似杯子或瓶子的容器，走到店門口後將容器內的液體倒在地上，隨即迅速離開。警方受理後立即展開調查。

店家在網路貼文指出，嫌犯身穿深色連帽外套，戴上帽子遮住臉部，下身穿深色長褲，惡意將液體潑灑在門口地面，已嚴重影響店家及環境安全。店家表示已保留相關影像，並請當時經過附近的民眾，或汽機車行車記錄器拍到可疑人士身影者，私訊提供資訊。認得畫面中嫌犯的人，也可協助提供線索。

第二警分局表示，對於影響民眾財產安全及生活安寧的案件，警方都會積極查處，將盡速將涉案人緝捕到案。警方也呼籲民眾，發現可疑人事物時請立即通報，共同維護社區安全。

<a href='/search/tagging/2/台中市' rel='台中市' data-rel='/2/141216' class='tag'><strong>台中市</strong></a>北區錦中街一間店3日遭不明人士潑灑機油，警方已立案調查。圖／摘自Threads
台中市北區錦中街一間店3日遭不明人士潑灑機油，警方已立案調查。圖／摘自Threads

台中市北區錦中街一間店3日遭不明人士潑灑機油，警方已立案調查。圖／摘自Threads
台中市北區錦中街一間店3日遭不明人士潑灑機油，警方已立案調查。圖／摘自Threads

台中市北區錦中街一間店3日遭不明人士潑灑機油，警方已立案調查。圖／摘自Threads
台中市北區錦中街一間店3日遭不明人士潑灑機油，警方已立案調查。圖／摘自Threads

台中市北區錦中街一間店3日遭不明人士潑灑機油，警方已立案調查。圖／摘自Threads
台中市北區錦中街一間店3日遭不明人士潑灑機油，警方已立案調查。圖／摘自Threads

台中 機車 台中市

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

買菜忘記家在哪！大園8旬嬤呆坐路邊 警比對照片助返家

永豐銀行爆帳戶遭盜轉 身分證開頭都是「P」？雲林警方證實有人報案

永豐銀爆集體盜轉案 419存戶受害皆「雲林男」

嘉義男翹腳騎車太顯眼！警攔查揪毒駕 12萬罰單還得沒收車

相關新聞

「同事原本跟著我們逃」爆炸後竟失蹤！台灣松下仍2人失聯

新竹縣湖口鄉台灣松下多層材料公司今天凌晨爆炸起火，造成5傷、2失聯。據獲救員工轉述，失聯的徐姓、姜姓男子分別在1樓及4樓產線工作，其中1人原本跟著同事逃生，卻在爆炸巨響後失去蹤影。消防人員持續搜尋，家屬則守在現場，雙手合十祈禱，盼親人平安歸來。

台61線彰化段曳引車輪胎脫落飛到對向 擊中小貨車駕駛傷重不治

施姓男子駕駛曳引車昨天下午行經台61線彰化縣線西鄉路段時，右側後方兩顆輪胎突然脫落，其中一顆輪胎彈飛至對向車道，擊中由鄧姓男子駕駛的小貨車，造成車頭嚴重變形，鄧男受困車內，經消防人員破壞車體救出時，已無生命徵象，送醫搶救仍告不治。

台東警用大型重機曝光！BMW R1300 RT入列 車友：夢幻車

台東縣警察局交通大隊警用大型重型機車換新車了！因部分警用重機已達使用年限，為維護第一線員警執勤安全及勤務效能，警方今年3月辦理採購招標，近日新車抵達曝光，選用BMW新款R1300 RT，每輛決標金額132萬元，使用年限6年，目前尚待驗收，通過確認沒有問題後，就會正式投入勤務。

台中預拌混凝車撞斷電桿摔落5公尺深邊坡 駕駛受傷送醫

台中市新社區今天發生一輛預拌混凝車撞斷電桿摔落5公尺深邊坡車禍，消防隊員用吊臂搭配繩索與籃式擔架等器材，將受傷駕駛吊掛至路面，送醫治療；肇事原因由警方調查中。

影／深夜戴帽掩面潑機油！台中北區店家遭惡意潑灑 警鎖定機車追人

台中市北區錦中街一間店面，3日凌晨遭一名戴帽掩面的男子潑灑不明液體，門面及騎樓地面一片狼藉。警方初步勘驗，液體疑似機油。警方已調閱周邊監視器，鎖定涉案機車，正擴大追查嫌犯身分。店家也在網路上發文，懇請目擊者及行車記錄器提供線索。

連偷4無人店致財損達15萬餘元 賊落網「錢都花掉了」遭收押

台北市北投區上月下旬接連有4處店面收銀機財物失竊，總財損達15萬餘元，警方循線追查，鎖定無業蔡姓男子涉有重嫌，案發一周內將蔡查緝到案，依加重竊盜罪嫌送辦後，士林地院裁定羈押，即時阻止蔡繼續犯案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。