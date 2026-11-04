台61線彰化段曳引車輪胎脫落飛到對向 擊中小貨車駕駛傷重不治

施姓男子駕駛曳引車昨天下午行經台61線彰化縣線西鄉路段時，右側後方兩顆輪胎突然脫落，其中一顆輪胎彈飛至對向車道，擊中由鄧姓男子駕駛的小貨車，造成車頭嚴重變形，鄧男受困車內，經消防人員破壞車體救出時，已無生命徵象，送醫搶救仍告不治。

彰化縣和美分局指出，昨天下午3時30分許，22歲施姓男子駕駛自用曳引車，行經台61線南下車道時，車輛右側後方兩顆輪胎突然脫落，其中一顆輪胎彈飛至北上車道，直接擊中45歲鄧姓男子駕駛的小貨車，猛烈撞擊造成小貨車車頭嚴重毀損，鄧男受困駕駛座內。

消防人員獲報趕抵現場，發現小貨車車體嚴重變形，鄧姓駕駛受困無法脫身，立即破壞車體，將鄧男救出時已無呼吸心跳，經救護車送往彰濱秀傳醫院急救，仍因傷勢過重宣告不治。

另一顆脫落輪胎則掉落在南下內側車道，遭同向一輛由49歲毛姓男子駕駛的油罐車撞上，造成油罐車前保桿損壞。

警方表示，曳引車駕駛施男及油罐車駕駛毛男均未受傷，酒測值為零。初步研判事故疑因曳引車機件故障、輪胎脫落所致，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。

台61線彰化縣線西鄉路段，一輛曳引車昨天下午行駛途中因輪胎脫落，其中一顆輪胎彈飛至對向車道，擊中一輛小貨車造成車頭嚴重變形，駕駛受困車內，經消防人員破壞車體救出，送醫仍宣告不治。圖／警方提供

台61線彰化縣線西鄉路段，一輛曳引車昨天下午行駛途中因輪胎脫落，其中一顆輪胎彈飛至對向車道，擊中一輛小貨車造成車頭嚴重變形，駕駛受困車內，經消防人員破壞車體救出，送醫仍宣告不治。圖／警方提供

台61線彰化縣線西鄉路段，一輛曳引車昨天下午行駛途中因輪胎脫落，其中一顆輪胎彈飛至對向車道，擊中一輛小貨車造成車頭嚴重變形，駕駛受困車內，經消防人員破壞車體救出，送醫仍宣告不治。圖／警方提供