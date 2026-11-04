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「同事原本跟著我們逃」爆炸後竟失蹤！台灣松下仍2人失聯

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹即時報導
由於火場持續傳出爆炸聲響，消防人員一度緊急撤離。隨著火勢逐漸受控，現場調派消防機器人及怪手清除受損結構，並防護原料儲存區，避免火勢蔓延。記者郭政芬／攝影
由於火場持續傳出爆炸聲響，消防人員一度緊急撤離。隨著火勢逐漸受控，現場調派消防機器人及怪手清除受損結構，並防護原料儲存區，避免火勢蔓延。記者郭政芬／攝影

新竹縣湖口鄉台灣松下多層材料公司今天凌晨爆炸起火，造成5傷、2失聯。據獲救員工轉述，失聯的徐姓、姜姓男子分別在1樓及4樓產線工作，其中1人原本跟著同事逃生，卻在爆炸巨響後失去蹤影。消防人員持續搜尋，家屬則守在現場，雙手合十祈禱，盼親人平安歸來。

據了解，事發時廠內約有20多名夜班員工，爆炸後火勢迅速蔓延，濃煙與烈焰不斷竄出，鋼骨、鐵皮及管線遭高溫燒得扭曲變形，建築殘骸散落滿地，救援環境相當險峻。

消防人員還原第一時間救援情況，5名傷者中有3人自行逃出廠房，另1人遭爆炸衝擊波及，飛落廠區後方大排水溝，還有1人受困後方廠區。消防人員冒險展開搶救，陸續救出2名傷者，所幸5人送醫時均意識清楚。

消防局表示，5名傷者均為男性，包括3名本國籍及2名越南籍員工。本國籍49歲胡男左前臂2度燒燙傷；35歲謝男呼吸困難、手臂及胸腹疼痛；29歲李姓領班臉部擦傷。越南籍30歲阮男右胸疼痛、呼吸困難；另名約35歲阮男顏面燒燙傷、頭部撕裂傷及右腳骨折。

由於火場持續傳出爆炸聲響，消防人員一度緊急撤離。隨著火勢逐漸受控，現場調派消防機器人及怪手清除受損結構，並防護原料儲存區，避免火勢蔓延。由於部分廠房坍塌、通道受阻，搜救人員須先排除危險，再深入搜尋30歲徐姓、姜姓2名失聯員工。

失聯員工家屬今天一早便守候在廠區外，雙手合十祈禱，焦急等待搜救消息，也有失聯者的朋友趕赴現場，希望能盼到好消息。

另有逃生員工的妻子在Threads發文表示，丈夫下大夜班返家後，才告訴她「公司爆炸了」，逃生時連眼鏡都噴飛，所幸僅輕微擦傷，並曾陪同受傷同事搭救護車就醫。她坦言，聽完丈夫描述當時情況仍感到不寒而慄，也祈願2名失聯同事能平安獲救。

新竹縣湖口鄉台灣松下多層材料公司今天凌晨爆炸起火，造成5傷、2失聯。記者郭政芬／攝影
新竹縣湖口鄉台灣松下多層材料公司今天凌晨爆炸起火，造成5傷、2失聯。記者郭政芬／攝影

消防人員還原第一時間救援情況，5名傷者中有3人自行逃出廠房，另1人遭爆炸衝擊波及，飛落廠區後方大排水溝，還有1人受困後方廠區。記者郭政芬／攝影
消防人員還原第一時間救援情況，5名傷者中有3人自行逃出廠房，另1人遭爆炸衝擊波及，飛落廠區後方大排水溝，還有1人受困後方廠區。記者郭政芬／攝影

爆炸 失聯 台灣松下 同事 火災

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