連偷4無人店致財損達15萬餘元 賊落網「錢都花掉了」遭收押

台北市北投區上月下旬接連有4處店面收銀機財物失竊，總財損達15萬餘元，警方循線追查，鎖定無業蔡姓男子涉有重嫌，案發一周內將蔡查緝到案，依加重竊盜罪嫌送辦後，士林地院裁定羈押，即時阻止蔡繼續犯案。

警方調查，竊嫌專挑北投區無人看管的繳費機、店面打烊後的收銀機下手，收刮機台內財物，10月下旬接連犯案4起，總財損達15萬餘元。

轄區關渡派出所獲報後展開調查，發現竊嫌多以步行、隨機搭乘計程車方式移動，經調閱監視器畫面追查，鎖定35歲蔡男涉有重嫌，10月28日持票循線拘提蔡男到案。

據悉，蔡落網坦承行竊，兩手一攤表示「錢都花掉了」。警詢後依加重竊盜罪嫌將蔡移送士林地檢署偵辦，檢方訊後向法院聲請羈押，法院裁准。

警方呼籲，店家營業結束後，勿將金錢存放收銀機內，應盡速收進保險箱或存入銀行，降低竊盜誘因，以免宵小有機可趁；並應加強監視錄影設備。民眾切勿因一時貪念觸法，任何挑戰公權力行為，警方必定依法究辦、絕不寬貸。

竊嫌專挑北投區無人看管的繳費機、店面打烊後的收銀機下手，收刮機台內財物。圖／警方提供