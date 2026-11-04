影／台灣松下湖口廠爆炸內部慘況曝！鋼骨扭曲、鐵皮崩落滿地

新竹縣湖口鄉台灣松下多層材料公司今天凌晨發生爆炸火警，造成5傷、2失聯。隨著火勢逐漸受控，爆炸後廠房受損畫面曝光，只見建築外牆遭烈火燒得焦黑，鋼骨、鐵皮嚴重扭曲變形，部分結構崩落，地面堆滿殘骸，廠房幾乎面目全非，景象怵目驚心。

從最新曝光的現場影片可見，爆炸區廠房外牆大面積燒毀，原本包覆建築的鐵皮幾乎消失，裸露鋼骨被燒得焦黑，部分梁柱及管線變形，廠房內部設備清晰可見。消防人員持續朝建築內部射水，水柱穿過殘破鋼架，前方則堆滿扭曲鐵皮、斷裂鋼材及建築碎片，宛如一片廢墟。

鄰近辦公區同樣受到波及，建築外牆鐵皮遭高溫燒得變色、彎曲，部分浪板向外翻折，屋頂邊緣嚴重變形，露出內部鋼架結構。相較之下，消防人員成功守住另一側原料儲存區，避免火勢繼續蔓延，並調派3部怪手協助拆除受損建物、開闢救災空間，阻隔火勢擴大。

消防局長陳中振表示，廠內存放甲醇、丁酮等易燃性化學溶劑，火勢迅速蔓延，波及1至3樓，燃燒面積估計超過1萬平方公尺，約占廠區3分之1以上。至於確切起火位置及爆炸原因，仍須等待火災調查人員進場採證釐清。

陳中振指出，消防人員第一時間投入搶救，5名員工獲救送醫，但火場持續傳出爆炸聲響，救災人員一度撤離。隨著火勢獲得控制，消防單位持續清除殘火及受損結構，並持續派員深入火場，搜尋仍失聯的30歲徐姓、姜姓2名員工。

由於廠房部分結構坍塌，內部通道受阻，增加搜救難度。消防人員除運用消防機器人及大型機具協助搶救，也透過空拍機紅外線影像掌握熱源分布，確認火勢集中區域，避免救災人員貿然進入危險範圍。

消防局表示，起火廠房屬列管公共危險物品一般處理場所，今年8月消防安全檢查合格。至於事故是否涉及設備異常或操作問題，仍待後續調查確認。

新竹縣湖口鄉台灣松下多層材料公司爆炸火警後，廠房遭烈火重創，外牆大面積燒毀、鋼骨裸露，地面堆滿扭曲鐵皮與建築殘骸。圖／新竹縣消防局提供

消防人員第一時間投入搶救，5名員工獲救送醫，但火場持續傳出爆炸聲響，救災人員一度撤離。圖／新竹縣消防局提供

新竹縣湖口鄉台灣松下多層材料公司爆炸火警後，廠房遭烈火重創，外牆大面積燒毀、鋼骨裸露，地面堆滿扭曲鐵皮與建築殘骸。圖／新竹縣消防局提供

消防人員第一時間投入搶救，5名員工獲救送醫，但火場持續傳出爆炸聲響，救災人員一度撤離。圖／新竹縣消防局提供

消防人員第一時間投入搶救，5名員工獲救送醫，但火場持續傳出爆炸聲響，救災人員一度撤離。圖／新竹縣消防局提供

新竹縣湖口鄉台灣松下多層材料公司爆炸火警後，廠房遭烈火重創，外牆大面積燒毀、鋼骨裸露，地面堆滿扭曲鐵皮與建築殘骸。圖／新竹縣消防局提供

台灣松下湖口廠爆炸火警波及鄰近辦公區，爆炸點廠房牆鐵皮遭高溫燒得焦黑變形，部分浪板彎曲翻折、屋頂結構受損，足見火勢猛烈。記者郭政芬／攝影