博美犬遭機車拖行沿路留血痕嘉市動保員揪出飼主 依動保法研議裁罰

嘉義市東區仁義里發生寵物犬遭機車拖行事件！有民眾在地方社群貼影片，有名機車騎士騎車行經道路時，竟拖著一隻飼養的博美犬，狗狗沿路受傷，地面留下血痕，畫面曝光後引發愛護動物人士及網友撻伐。嘉市府建設處接獲通報後，立即會同警方調閱路口監視器，循車牌追查，迅速找到騎士。飼主辯稱，狗繩意外勾住機車，自己並未察覺，並非故意拖行，相關違規仍將依動物保護法調查研議裁罰。

建設處表示，上午接獲多位市議員候選人及仁義里民反映，地方社群流傳一段影片，內容是一名男子騎乘機車行經仁義里道路時，身後拖行一隻博美犬，狗狗因而受傷，沿途留下血跡。影片在網路擴散後，引起不少民眾關注，紛紛要求市府查明事發經過。

建設處動保人員獲報後，立即通知轄區派出所協助調閱沿線監視器，並透過車牌資料追查騎士身分，隨即找到袁姓男子，通知到案說明。袁姓男子向警方及相關人員表示，當時騎車外出，並非故意拖行寵物，而是牽繫博美犬的繩子不慎勾住機車，自己騎車時沒有察覺，直到路人發現並提醒，才立即停車查看。

動保人員表示，經檢視，博美犬頸部、腳部及身體多處有擦傷，送醫治療。盡管飼主辯稱並非故意，但寵物遭機車拖行並造成受傷，相關行為已涉及動物保護法規範，仍須釐清責任。建設處指出，動物保護法對於故意或非故意造成動物受傷，設有不同處理及裁罰規定，後續將依行政程序通知飼主陳述意見，再依調查結果及相關事證，研議適當裁罰。