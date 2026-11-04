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影／台灣松下湖口廠爆炸後畫面曝！烈焰吞噬廠房、火光映紅夜空

聯合報／ 記者陳恩惠郭政芬黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣湖口鄉台灣松下多層材料公司今天凌晨發生爆炸火警，造成5傷、2失聯。火警發生後，有讀者提供多段現場影片，讓爆炸後第一時間的驚險畫面曝光，只見深夜廠房陷入橘紅色火海，猛烈火舌從鋼骨結構間竄出，濃黑煙柱直衝夜空，熊熊火光映紅周邊天空，場面怵目驚心。

從民眾提供的多段影片可見，夜色中廠房內火勢猛烈，橘紅色烈焰沿著建築結構向上竄燒，火光忽明忽暗，部分鋼骨輪廓在火海中清晰可見。另一段從遠處拍攝的畫面，則可見工業區建築群後方冒出巨大黑煙柱，煙霧不斷向上翻騰，火光將周邊廠房外牆映成紅色，即使隔著數棟建築，仍能看見猛烈火勢。

另有民眾拍下廠區外的情況，現場聚集不少人員，有人站在道路旁望向火場，也有人拿起手機記錄，也有移工拿起手機直播，消防車陸續出現在周邊道路，紅色警示燈在夜色中閃爍。遠處不斷冒出的濃煙與火光，讓現場氣氛相當緊張。

火勢延燒至天亮，另段本報記者拍攝的影片顯示，廠區上空仍被大片灰黑色濃煙籠罩，煙霧持續從廠房方向湧出，幾乎遮蔽後方天空，消防車停靠在廠區周邊持續搶救，與凌晨火光沖天的景象形成強烈對比。

據了解，事故發生於今天凌晨1時58分，當時廠內約有20多名員工在產線作業，突然傳出爆炸聲響，部分建築結構受損坍塌。消防人員獲報後趕赴現場，動用雲梯車、消防機器人及大型機具灌救，並持續搜尋失聯人員。

新竹縣消防局表示，火警事故造成5名男性員工受傷，包括3名本國籍及2名越南籍員工，傷勢包括燒燙傷、骨折、呼吸困難及胸腹疼痛等，送醫時均意識清楚。另有30歲徐姓、姜姓2名本國籍員工失聯，消防人員持續搜索。

由於廠內存放丁酮、甲苯等化學溶劑，消防人員持續防護原料區，避免火勢擴大。新竹縣長楊文科上午到場勘災時表示，火勢已獲控制，但燃燒產生的煙霧可能影響空氣品質，呼籲附近民眾盡量避免外出，並配合周邊交通管制。

新竹縣湖口鄉台灣松下多層材料公司今天凌晨發生爆炸火警，民眾拍下廠房烈焰沖天、濃黑煙柱直竄夜空的驚險畫面，熊熊火光映紅周邊天空。圖／民眾提供
新竹縣湖口鄉台灣松下多層材料公司今天凌晨發生爆炸火警，民眾拍下廠房烈焰沖天、濃黑煙柱直竄夜空的驚險畫面，熊熊火光映紅周邊天空。圖／民眾提供

新竹縣湖口鄉台灣松下多層材料公司今天凌晨發生爆炸火警，民眾拍下廠房烈焰沖天、濃黑煙柱直竄夜空的驚險畫面，熊熊火光映紅周邊天空。圖／民眾提供
新竹縣湖口鄉台灣松下多層材料公司今天凌晨發生爆炸火警，民眾拍下廠房烈焰沖天、濃黑煙柱直竄夜空的驚險畫面，熊熊火光映紅周邊天空。圖／民眾提供

新竹縣湖口鄉台灣松下多層材料公司今天凌晨發生爆炸火警，民眾拍下廠房烈焰沖天、濃黑煙柱直竄夜空的驚險畫面，熊熊火光映紅周邊天空。圖／民眾提供
新竹縣湖口鄉台灣松下多層材料公司今天凌晨發生爆炸火警，民眾拍下廠房烈焰沖天、濃黑煙柱直竄夜空的驚險畫面，熊熊火光映紅周邊天空。圖／民眾提供

新竹縣湖口鄉台灣松下多層材料公司今天凌晨發生爆炸火警，民眾拍下廠房烈焰沖天、濃黑煙柱直竄夜空的驚險畫面，熊熊火光映紅周邊天空。圖／民眾提供
新竹縣湖口鄉台灣松下多層材料公司今天凌晨發生爆炸火警，民眾拍下廠房烈焰沖天、濃黑煙柱直竄夜空的驚險畫面，熊熊火光映紅周邊天空。圖／民眾提供

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新竹縣湖口鄉台灣松下多層材料公司今天凌晨發生爆炸火警，民眾拍下廠房烈焰沖天、濃黑煙柱直竄夜空的驚險畫面，熊熊火光映紅周邊天空。圖／民眾提供

爆炸 台灣松下 材料 失聯 火災

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