快訊

2026 OTT影音串流雙11優惠情報！friday影音買1送1、愛爾達3年看1215天

期中選舉抓戰犯！川普一語道破共和黨大敗主因：我不在上面

美期中選舉／NBC新聞：民主黨大獲全勝 參眾兩院全拿

聽新聞
0:00 / 0:00

即刻救援！中風獨居婦遭嘔吐物哽噎命危 烏日警急Call 119伸援救命

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中大肚一名中風的6旬獨居婦人日前在租屋不慎遭嘔吐物哽塞呼吸道陷入昏迷，住同棟的房東機警發現報警，警方到場後，在119救護人員線上指導下，立即清除異物並維持復甦姿勢，順利與隨後趕到的消防隊員接力將婦人送醫，成功搶回一命。

烏日分局追分派出所所長陳俊龍說明，警方接獲房東報警指，一名中風獨居房客未出門，拍打大門也毫無動靜。追分派出所員警陳景賀、蔡兆緯火速趕赴現場，見大門深鎖且房內無回應，正評估破門之際，房東想起儲藏室旁有一扇連通廚房的側門未上鎖，眾人隨即順利入內救援。

員警進入臥室後，驚見婦人倒臥床上，且滿嘴嘔吐物、阻塞呼吸道，輕拍喚醒皆無反應，且呼吸及脈搏微弱，情況萬分危急。蔡兆緯臨危不亂，隨即撥打119並開啟擴音，在消防救護員即時指導下，迅速替婦人暢通呼吸道、採取「復甦姿勢」，並在旁不斷呼喊打氣直至救護車鳴笛趕抵。經救護人員接手急救並送往醫院救治，婦人生命徵象穩定，持續留院觀察中。

趕赴到場的家屬頻頻向熱心房東與員警致謝，直言若非房東細心觀察與警方第一時間處置得宜，後果恐不堪設想。現場員警也對房東的警覺心與善念讚譽有加，感佩其細心守護了一條寶貴生命。

烏日警分局表示，家中若有獨居長者或罹患慢性疾病的家人，親友及鄰里應多加關懷，定期聯繫並留意生活狀況；長者平時也應隨身攜帶行動電話，必要時可申請安裝緊急救援通報設備，以利突發狀況時即時求助。若發現住家周遭有呼救聲或其他疑似危急情形，應立即撥打110或119通報，共同守護長者安全。

中風 獨居 房東

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

買菜忘記家在哪！大園8旬嬤呆坐路邊 警比對照片助返家

台中婦稱匯50萬裝潢女兒家 警銀聯手攔阻假投資

牛肉捲餅卡喉險喪命 彰基兩對夫妻接力救回長者獲頒10萬元

新北湳仔溪蓮花池驚見「苦雞仔」遭廢線纏繞 動保處急搶救

相關新聞

影／台灣松下湖口廠爆炸內部慘況曝！鋼骨扭曲、鐵皮崩落滿地

新竹縣湖口鄉台灣松下多層材料公司今天凌晨發生爆炸火警，造成5傷、2失聯。隨著火勢逐漸受控，爆炸後廠房受損畫面曝光，只見建築外牆遭烈火燒得焦黑，鋼骨、鐵皮嚴重扭曲變形，部分結構崩落，地面堆滿殘骸，廠房幾乎面目全非，景象怵目驚心。

影／台灣松下湖口廠爆炸後畫面曝！烈焰吞噬廠房、火光映紅夜空

新竹縣湖口鄉台灣松下多層材料公司今天凌晨發生爆炸火警，造成5傷、2失聯。火警發生後，有讀者提供多段現場影片，讓爆炸後第一時間的驚險畫面曝光，只見深夜廠房陷入橘紅色火海，猛烈火舌從鋼骨結構間竄出，濃黑煙柱直衝夜空，熊熊火光映紅周邊天空，場面怵目驚心。

連偷4無人店致財損達15萬餘元 賊落網「錢都花掉了」遭收押

台北市北投區上月下旬接連有4處店面收銀機財物失竊，總財損達15萬餘元，警方循線追查，鎖定無業蔡姓男子涉有重嫌，案發一周內將蔡查緝到案，依加重竊盜罪嫌送辦後，士林地院裁定羈押，即時阻止蔡繼續犯案。

博美犬遭機車拖行沿路留血痕嘉市動保員揪出飼主 依動保法研議裁罰

嘉義市東區仁義里發生寵物犬遭機車拖行事件！有民眾在地方社群貼影片，有名機車騎士騎車行經道路時，竟拖著一隻飼養的博美犬，狗狗沿路受傷，地面留下血痕，畫面曝光後引發愛護動物人士及網友撻伐。嘉市府建設處接獲通報後，立即會同警方調閱路口監視器，循車牌追查，迅速找到騎士。飼主辯稱，狗繩意外勾住機車，自己並未察覺，並非故意拖行，相關違規仍將依動物保護法調查研議裁罰。

即刻救援！中風獨居婦遭嘔吐物哽噎命危 烏日警急Call 119伸援救命

台中大肚一名中風的6旬獨居婦人日前在租屋不慎遭嘔吐物哽塞呼吸道陷入昏迷，住同棟的房東機警發現報警，警方到場後，在119救護人員線上指導下，立即清除異物並維持復甦姿勢，順利與隨後趕到的消防隊員接力將婦人送醫，成功搶回一命。

影／楊文科赴台灣松下火場勘災 掛心2失聯員工、承諾助災民

新竹縣湖口鄉台灣松下多層材料公司今天凌晨發生爆炸火警，造成5人受傷、2人失聯。新竹縣長楊文科上午趕赴現場勘災，他表示，火勢已獲控制，但化學溶劑燃燒恐影響空氣品質，呼籲鄉親盡量不要外出。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。