即刻救援！中風獨居婦遭嘔吐物哽噎命危 烏日警急Call 119伸援救命

台中大肚一名中風的6旬獨居婦人日前在租屋不慎遭嘔吐物哽塞呼吸道陷入昏迷，住同棟的房東機警發現報警，警方到場後，在119救護人員線上指導下，立即清除異物並維持復甦姿勢，順利與隨後趕到的消防隊員接力將婦人送醫，成功搶回一命。

烏日分局追分派出所所長陳俊龍說明，警方接獲房東報警指，一名中風獨居房客未出門，拍打大門也毫無動靜。追分派出所員警陳景賀、蔡兆緯火速趕赴現場，見大門深鎖且房內無回應，正評估破門之際，房東想起儲藏室旁有一扇連通廚房的側門未上鎖，眾人隨即順利入內救援。

員警進入臥室後，驚見婦人倒臥床上，且滿嘴嘔吐物、阻塞呼吸道，輕拍喚醒皆無反應，且呼吸及脈搏微弱，情況萬分危急。蔡兆緯臨危不亂，隨即撥打119並開啟擴音，在消防救護員即時指導下，迅速替婦人暢通呼吸道、採取「復甦姿勢」，並在旁不斷呼喊打氣直至救護車鳴笛趕抵。經救護人員接手急救並送往醫院救治，婦人生命徵象穩定，持續留院觀察中。

趕赴到場的家屬頻頻向熱心房東與員警致謝，直言若非房東細心觀察與警方第一時間處置得宜，後果恐不堪設想。現場員警也對房東的警覺心與善念讚譽有加，感佩其細心守護了一條寶貴生命。

烏日警分局表示，家中若有獨居長者或罹患慢性疾病的家人，親友及鄰里應多加關懷，定期聯繫並留意生活狀況；長者平時也應隨身攜帶行動電話，必要時可申請安裝緊急救援通報設備，以利突發狀況時即時求助。若發現住家周遭有呼救聲或其他疑似危急情形，應立即撥打110或119通報，共同守護長者安全。