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影／楊文科赴台灣松下火場勘災 掛心2失聯員工、承諾助災民

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣湖口鄉台灣松下多層材料公司今天凌晨發生爆炸火警，造成5人受傷、2人失聯。新竹縣長楊文科上午趕赴現場勘災，他表示，火勢已獲控制，但化學溶劑燃燒恐影響空氣品質，呼籲鄉親盡量不要外出。

楊文科上午10時30分與湖口鄉長吳淑君、消防局長陳中振到場了解救災進度，聽取消防人員說明火勢及失聯者搜救情形，並透過空拍機紅外線影像掌握火場熱源分布，關切是否波及其他廠房。吳淑君也向楊文科報告協調鄰近廠商騰出救災空間，以及消防廢水的處理情形，楊文科當場感謝她第一時間到場協助，連聲道謝。

楊文科表示，事故地點位於湖口工業區，吹東北季風時，周邊郊區多少會受到影響，也請民眾配合周邊交通管制。吳淑君則提醒，濃煙往西北方新豐方向飄散，楊文科隨即要求通報新豐。至於附近民宅門窗遭爆炸震碎，他表示，縣府將了解受損情形，「我們一定不會讓他們（住戶）受損失」。

吳淑君指出，廠房後棟較高，影響消防射水，已協調鄰近廠商移動鋼材、拆開部分鐵皮，讓消防車輛及大型機具進入，衍生費用已與總經理談妥，將全數負擔。消防廢水則流入廠內收集槽，環保局已派車監控，並安排水車待命，防止廢水外溢造成汙染。

消防人員表示，目前火勢大致獲得控制，5樓進入殘火處理階段，原料區已成功防護。現場動用消防機器人、履帶車及怪手，後續將拆除該棟廠房，並派遣2組人員進入火場搜尋失聯者。空拍機顯示熱源集中A棟，B棟雖受濃煙影響，但未發現熱源。

消防局表示，事故造成5名男性員工受傷，送醫時均意識清楚。本國籍傷者包括49歲胡男右胸疼痛、左前臂2度燒燙傷；35歲謝男呼吸困難、手臂及胸腹疼痛；29歲李姓領班臉部擦傷。越南籍30歲阮男右胸疼痛、呼吸困難；另名約35歲阮男顏面燒燙傷、頭部撕裂傷及右腳骨折。另有30多歲的徐姓、姜姓2人失聯，其中徐男在1樓失聯。

陳中振表示，據了解，廠內存放甲苯、甲醇、丁酮等化學溶劑，具可燃性及揮發性，燃燒速度很快。另據警消指出，環境部專業技術小組已進場監測空氣數值，持續掌握周邊環境影響。

新竹縣湖口鄉<a href='/search/tagging/2/台灣松下' rel='台灣松下' data-rel='/2/118966' class='tag'><strong>台灣松下</strong></a>多層材料公司今天凌晨發生爆炸火警，新竹縣長楊文科上午趕赴現場勘災，聽取消防人員說明搶救進度，關心受災員工及消防弟兄救災情形。記者郭政芬／攝影
新竹縣湖口鄉台灣松下多層材料公司今天凌晨發生爆炸火警，新竹縣長楊文科上午趕赴現場勘災，聽取消防人員說明搶救進度，關心受災員工及消防弟兄救災情形。記者郭政芬／攝影

新竹縣湖口鄉台灣松下多層材料公司今天凌晨發生爆炸火警，新竹縣長楊文科上午趕赴現場勘災，聽取消防人員說明搶救進度，關心受災員工及消防弟兄救災情形。記者郭政芬／攝影
新竹縣湖口鄉台灣松下多層材料公司今天凌晨發生爆炸火警，新竹縣長楊文科上午趕赴現場勘災，聽取消防人員說明搶救進度，關心受災員工及消防弟兄救災情形。記者郭政芬／攝影

新竹縣湖口鄉台灣松下多層材料公司今天凌晨發生爆炸火警，新竹縣長楊文科上午趕赴現場勘災，聽取消防人員說明搶救進度，關心受災員工及消防弟兄救災情形。記者郭政芬／攝影
新竹縣湖口鄉台灣松下多層材料公司今天凌晨發生爆炸火警，新竹縣長楊文科上午趕赴現場勘災，聽取消防人員說明搶救進度，關心受災員工及消防弟兄救災情形。記者郭政芬／攝影

新竹縣湖口鄉台灣松下多層材料公司今天凌晨發生爆炸火警，新竹縣長楊文科上午趕赴現場勘災，聽取消防人員說明搶救進度，關心受災員工及消防弟兄救災情形。記者郭政芬／攝影
新竹縣湖口鄉台灣松下多層材料公司今天凌晨發生爆炸火警，新竹縣長楊文科上午趕赴現場勘災，聽取消防人員說明搶救進度，關心受災員工及消防弟兄救災情形。記者郭政芬／攝影

新竹縣湖口鄉台灣松下多層材料公司今天凌晨發生爆炸火警，新竹縣長楊文科上午趕赴現場勘災，聽取消防人員說明搶救進度，關心受災員工及消防弟兄救災情形。記者郭政芬／攝影
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台灣松下 楊文科 失聯 松下 火災 爆炸

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