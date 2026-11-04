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嘉義東石傳小貨車驚險側翻 7名印尼男擠同車全掛彩

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義東石鄉台17線北上115公里處今早7時許發生車禍事故，一輛小貨車不明原因翻覆，車身側躺路上、底盤朝外，占用全線2車道，車上載運的鐵管及物品散落一地，現場一片狼藉，7名印尼籍男子受傷送醫，所幸均意識清楚，事故原因仍待警方調查。

嘉義縣消防局表示，接獲通報後立即派遣人車前往救援，到場確認為一輛小貨車翻覆，車上共7人受傷，傷者均為男性，初步評估皆為輕傷，經救護人員逐一檢傷，給予必要救護處置，立即將7人分送至往嘉義長庚醫院及朴子醫院治療，後續事故交由朴子警分局處理。

警方表示，印尼籍男子今早駕駛小貨車，不明原因車輛翻覆，車上載有7名外籍移工，造成7人受傷，意識清醒，駕駛酒測值為0，目前正在釐清事故原因。呼籲駕駛人遵守交通規則，注意車輛載運人數及行車安全，切勿超載或疲勞駕駛，以維護自身及其他用路人安全。

嘉義縣台17線今早有小貨車翻覆，7名印尼籍男子受傷送醫。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣台17線今早有小貨車翻覆，7名印尼籍男子受傷送醫。圖／嘉義縣消防局提供

嘉義縣台17線今早有小貨車翻覆，7名印尼籍男子受傷送醫。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣台17線今早有小貨車翻覆，7名印尼籍男子受傷送醫。圖／嘉義縣消防局提供

嘉義 東石 印尼 車禍

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