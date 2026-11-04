「聽到巨大爆炸聲趕緊逃命！」松下湖口廠員工驚魂 逃出廠外已陷火海

新竹工業區內的「台灣淞下多層材料股份有限公司」於凌晨1時55分許爆發嚴重火災。湖口鄉長吳淑君現場受訪表示，據現場人員透露，起火前曾聽到似有外洩的「哧」聲巨響，員工隨即緊急撤離，不到一分鐘內後棟便發生爆炸。事故已造成5名員工受傷送醫，另有2人失蹤，消防人員研判可能受困於一樓或四樓，目前正持續搜救中。

本報記者上午10點在現場直擊，火場突然傳出爆炸聲響，前方建物隨即竄出火舌，火勢相當猛烈，現場仍持續燃燒。由於現場仍處於全面燃燒狀態，新竹縣消防局已跨區調派周邊鄉鎮消防車支援，並調集怪手建立阻斷線以防止火勢蔓延。

有員工表示，凌晨突然聽見一聲巨大爆炸聲，大家隨即往外逃命，過程相當驚險，逃到工廠外後，隨即看到工廠已經起火了。

吳淑君說，有住戶起床後發現家中門突然被震開，也有住戶發現碎裂等災情。另有位於工廠後方的住戶反映，因與起火工廠中間隔著一條大排水溝，後方工廠的玻璃幾乎全面破碎。鄉公所已請村長與地方代表協助受災住戶拍照拍照存證，後續公所將全力協助民眾向業者代為求償。

本報記者上午10點在現場直擊，火場突然傳出爆炸聲響，前方建物隨即竄出火舌，火勢相當猛烈。記者郭政芬／攝影

由於現場仍處於全面燃燒狀態，新竹縣消防局調集怪手建立阻斷線以防止火勢蔓延。記者郭政芬／攝影