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獨／台灣松下湖口廠爆炸原因曝！疑為丁酮洩漏 20多人產線作業急逃命

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獨／台灣松下湖口廠爆炸原因曝！疑為丁酮洩漏 20多人產線作業急逃命

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣湖口鄉台灣松下多層材料公司今天凌晨發生爆炸火警，當時約20多人在產線作業，造成5人受傷、2人失聯。據了解，廠內存放丁酮、甲苯及二甲基甲醯胺（DMF）等化學溶劑，4樓儲存槽更傳出丁酮洩漏，環境部已派員監測空氣數值。

警消指出，事故發生於今天凌晨1時58分，當時台灣松下多層材料公司A棟1樓及4樓廠房生產線突然傳出爆炸聲響，1樓警衛室人員發現後，立即通報警方到場處理。記者現場直擊，直到上午9點30分，廠區仍瀰漫濃煙，工廠外有多名員工等候。有員工表示，凌晨突然聽見一聲巨大爆炸聲，大家隨即往外逃命，過程相當驚險。

據了解，事發時約有20多名員工在產線作業，其中2名本國籍徐姓、姜姓員工尚未撤離。新竹縣消防局指出，現場為5層樓鋼骨鐵皮廠房，爆炸造成部分建築物坍塌，火勢持續延燒，現場不斷傳出爆炸聲響，已出動13個單位、23車48人搶救，並使用3輛雲梯車高空射水、2座砲塔及2條水線灌救。

消防局表示，事故造成5名員工受傷，包括3名本國籍及2名越南籍員工，傷勢包括燒燙傷、骨折、呼吸困難及胸腹疼痛等，送醫後意識清楚，另有2名本國籍徐姓、姜姓員工仍在建築物內尚未尋獲，消防人員持續搶救搜索。

警消人員調查，事故廠房4樓儲存槽有丁酮洩漏情形。由於現場燃燒物質對人體具有危害，環境部專業技術小組已依規定進駐，持續監測現場空氣數值，並提醒執勤人員配戴口罩、注意自身安全，避免暴露於可能危害健康的環境中。

台灣松下多層材料公司為Panasonic在海外的生產據點，主要生產多層印刷電路板材料，主力產品MEGTRON系列應用於AI伺服器、資料中心等高階電子產品，另有半導體封裝基板材料。

丁酮、甲苯及二甲基甲醯胺（DMF）均為常見工業有機溶劑，廣泛用於油漆、塗料、黏著劑、塑膠及電子材料製程。其中丁酮、甲苯具揮發性及易燃性，蒸氣遇火源可能引發爆炸，吸入高濃度蒸氣恐造成頭暈、呼吸道刺激；DMF長期或大量暴露則可能損害肝臟。

新竹縣湖口鄉台灣松下多層材料公司今天凌晨發生爆炸火警，直到上午9點30分，事故現場仍瀰漫濃煙。記者郭政芬／攝影
新竹縣湖口鄉台灣松下多層材料公司今天凌晨發生爆炸火警，直到上午9點30分，事故現場仍瀰漫濃煙。記者郭政芬／攝影

記者現場直擊，直到上午9點30分，廠區仍瀰漫濃煙，工廠外有多名員工等候。有員工表示，凌晨突然聽見一聲巨大爆炸聲，大家隨即往外逃命，過程相當驚險。記者郭政芬／攝影
記者現場直擊，直到上午9點30分，廠區仍瀰漫濃煙，工廠外有多名員工等候。有員工表示，凌晨突然聽見一聲巨大爆炸聲，大家隨即往外逃命，過程相當驚險。記者郭政芬／攝影

新竹縣湖口鄉台灣松下多層材料公司今天凌晨發生爆炸火警，直到上午9點30分，事故現場仍瀰漫濃煙。記者郭政芬／攝影
新竹縣湖口鄉台灣松下多層材料公司今天凌晨發生爆炸火警，直到上午9點30分，事故現場仍瀰漫濃煙。記者郭政芬／攝影

新竹縣湖口鄉台灣松下多層材料公司今天凌晨發生爆炸火警，直到上午9點30分，事故現場仍瀰漫濃煙。記者郭政芬／攝影
新竹縣湖口鄉台灣松下多層材料公司今天凌晨發生爆炸火警，直到上午9點30分，事故現場仍瀰漫濃煙。記者郭政芬／攝影

爆炸 台灣松下 材料 火災 環境部

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