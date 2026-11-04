「以為飛彈打過來！」台灣松下湖口廠惡火爆炸 附近住家玻璃全震破

位於新竹產業園區的台灣松下多層材料公司今天凌晨近2點發生工廠大火，火勢猛烈，伴隨巨大爆炸聲響，強烈震動驚醒附近居民，有人睡夢中以為是「飛彈打過來」，也有人以為發生空襲，往窗外一看已是火光沖天，甚至有民宅玻璃門窗疑因震動破裂。新竹縣消防局獲報後，立即派遣人車趕往灌救，目前火勢仍未完全撲滅。

由於火警造成巨大聲響和震動，包括新竹縣湖口、新豐、竹北及桃園市新屋區等地區的住戶都被嚇醒。另有在工廠對面公司5樓上班的員工表示，當時突然聽到巨大爆炸聲，接著火焰瞬間竄起，強烈震動讓整間公司搖晃，5樓玻璃全被震破，連頭頂天花板也差點整片掉落，讓他嚇壞了。目前多輛消防救災車輛已進駐光復路周邊，持續灌救，火勢尚未完全熄滅。

新竹縣消防局表示，這起火警已造成5名員工受傷，其中包括3名男性及2名越南籍員工，年齡約29歲至49歲。由於現場仍有爆炸聲響，火場內部狀況及是否有其他人員受困，仍待進一步確認。詳細起火原因及財物損失，仍待火勢撲滅後進一步調查。