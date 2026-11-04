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新竹人快關窗！湖口電路板材料廠大火濃煙瀰漫異味 環境部偵測到空汙

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹工業區的台灣松下多層材料股份有限公司今天凌晨發生嚴重火警，現場不斷傳出爆炸聲響，並竄出大量黑煙，引發周邊居民關注。由於該廠從事高階電路板材料製造，外界關注廠內是否涉及化學物質及易燃溶劑，燃燒後可能產生的空氣汙染問題。

據了解，該廠製程可能涉及環氧樹脂、化學黏著劑及丙酮、甲苯等有機溶劑。由於現場持續燃燒並伴隨濃煙，釋放出的濃煙恐含有化學毒性與刺激氣體，提醒周邊居民提高警覺，留意消防及環保單位發布的空氣品質資訊。

根據環境部空氣品質監測網偵測到湖口空氣品質指標AQI為102，對敏感族群不健康。新竹縣政府提醒，周邊居民應立即緊閉門窗，暫時關閉全熱交換器、換氣扇及冷氣外氣循環功能，避免室外煙霧進入室內，並可開啟空氣清淨機。若非必要，應避免外出及前往火場圍觀，尤其應將光復路周邊道路留給消防救災車輛通行。

消防人員目前持續灌救，提醒湖口、新豐及周邊可能受煙霧影響的居民，注意自身及家人呼吸道安全。

根據環境部空氣品質監測網偵測到湖口空氣品質指標AQI為102，對敏感族群不健康。圖／取自空氣品質監測網
根據環境部空氣品質監測網偵測到湖口空氣品質指標AQI為102，對敏感族群不健康。圖／取自空氣品質監測網

新竹工業區的台灣松下多層材料股份有限公司今天凌晨發生嚴重火警。圖／消防局提供
新竹工業區的台灣松下多層材料股份有限公司今天凌晨發生嚴重火警。圖／消防局提供

空汙 環境部 新竹 材料 爆炸 火災

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