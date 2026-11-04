影／新竹湖口光復路工廠大火爆炸聲不斷 5員工送醫

新竹縣湖口鄉台灣松下多層材料股份有限公司今天凌晨2時發生工廠火警，現場為5層樓鋼骨鐵皮廠房，火勢猛烈，並持續傳出爆炸聲。新竹縣消防局派遣13個單位、23輛消防車及48名消防人員前往搶救，目前已知有5名員工受傷送醫，消防人員仍在現場持續灌救及搜索。

消防局表示，火警地點位於湖口鄉光復路，現場持續傳出爆炸聲，消防人員出動3輛雲梯車從高空射水，並以2座砲塔及2條水線灌救、進行防護。

消防局指出，目前已有5名員工受傷送醫，其中4名男性、1名越南籍員工，傷者均意識清楚，分別送往竹北東元醫院及湖口仁慈醫院。

送醫傷者包括49歲胡姓男子，右側胸口疼痛、左前臂約5%二度燒燙傷；35歲謝姓男子呼吸困難，手臂、肋骨及腹部疼痛；30歲阮姓越南籍男子右胸疼痛、呼吸困難；另1名約35歲阮姓男子有顏面一度燒燙傷、頭部撕裂傷及右腳骨折；29歲李姓男子則有臉部擦傷。

消防人員目前仍在現場持續灌救及搜索，起火原因及詳細財損仍待進一步釐清。

新竹縣政府表示，新竹縣湖口工業區今天凌晨發生工廠火警，本府消防局持續進行救災作業。請行經湖口鄉光復路20-1號周邊的用路人提前改道，並配合現場警消交通指揮，避免影響救災動線。

現場為5層樓鋼骨鐵皮廠房，火勢猛烈。圖／消防局提供