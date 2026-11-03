摔下床還是遭施暴？虎科男大生離奇卡宿舍鐵椅下亡 高大成揭「2關鍵」

國立虎尾科技大學21歲陳姓男大生今年9月8日深夜，被發現倒臥學校宿舍，送醫9天不治。家屬質疑，死者全身多處瘀傷、上半身卡鐵椅下方，認為死因不單純，懷疑遭霸凌。中山附醫法醫科主任高大成分析，相驗報告顯示死因為「心肺衰竭，兼腎衰竭」，死者有可能是癲癇發作摔下床落後仍持續發作，也有可能是外力介入遭施暴，實際死因仍須由檢警調查鑑定確認。

死者家屬向媒體投訴表示，校方稱死者是從床上摔落，但上舖高約僅2公尺，且死者倒臥床旁、書桌前的折疊式鐵椅下方，上半身還卡在鐵椅底下，身上有多處瘀傷。醫院的報告也列出包含癲癇、橫紋肌溶解症等六項症狀，質疑摔下床怎會造成橫紋肌溶解？是否生前遭外力襲擊，或霸凌？盼能查明真相。

校方除向陳生家屬表示哀悼之意，並表示，事發當天深夜宿舍幹部依例巡房，發現陳生倒臥書桌前的地上，意識不清但仍有生命跡象，立即協助送醫並報警，家屬將陳生轉至桃園的醫院治療；校方全力配合檢警調查。

高大成指出，死者宿舍上舖床邊的護欄高度約為35公分高，死者雖有癲癇病史，但相驗報告顯示死因為「心肺衰竭，兼腎衰竭」，橫紋肌溶解症導致腎衰竭，而心肺衰竭則多由外傷、頭部撞擊引起顱內出血造成。

高大成研判，男大生的死因與癲癇發作並無直接關係，此案有兩個方向需要釐清。第一種可能是男大生先癲癇發作，從床上摔落後造成顱內出血，癲癇持續發作，進而引發橫紋肌溶解症，最終導致死亡。另一種可能則是外力介入，若有人進入宿舍對男大生施暴，造成顱內出血及橫紋肌溶解症，也可能涉及他殺。不過，實際死因仍須由檢警調查及相關鑑定確認。

中山附醫法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影