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北投市場改建案鷹架倒塌4傷 北市府勒令停工：擴大全市稽查

聯合報／ 記者林佳彣林麗玉李隆揆沈能元蘇健忠／台北報導

台北市舊<a href='/search/tagging/2/北投' rel='北投' data-rel='/2/139337' class='tag'><strong>北投</strong></a>市場拆除工程3日上午發生<a href='/search/tagging/2/鷹架' rel='鷹架' data-rel='/2/240758' class='tag'><strong>鷹架</strong></a>倒塌事故，4人受傷。記者蘇健忠／攝影
台北市舊北投市場拆除工程3日上午發生鷹架倒塌事故，4人受傷。記者蘇健忠／攝影

台北市北投舊市場拆除工程昨發生鷹架倒塌意外，釀四人受傷，其中一名男性工人從高處摔落，傷勢較重轉入加護病房。市長蔣萬安昨趕赴現場指出，依合約先重罰施工廠商二五○萬元，勒令停工，承造人及監造人各罰最重九萬元。

蔣萬安說，工地安全絕不能有任何僥倖，將全面檢視工地安全管理。檢警獲報也展開調查，釐清相關人員有無刑事責任。

北投市場改建工程預計二○三一年完工。不過，舊市場拆除完，昨開始拆除外部鷹架，上午十時許鷹架突然倒塌，卅五歲張姓工人從三樓高處墜落，六十四歲陳姓婦人、四十五歲楊姓女子，及五十七歲陳姓男子受波及被壓傷，市府隨即成立前進指揮所。目擊民眾說，事發時突然有一陣風襲來，只見鷹架緩緩傾倒，周遭眾人發現異狀後驚叫聲連連、紛紛躲避，鷹架隨即倒塌，一旁攤商、機車等也被波及。

水果攤老闆說，聽到有人大喊，就有東西倒了，一老翁剛好閃過平安無事。議員林杏兒說，一名住戶反映曾見鷹架疑似搖晃。

蔣萬安妻子石舫亘上午在北投中繼市場掃街時得知，立即暫停行程，並趕赴醫院探視傷者，所幸兩名傷者出院返家，兩人則住院治療，傷勢較重的張姓工人肋骨、骨盆腔骨折，有腦出血，轉入加護病房。

台北市土木技師公會理事長賴建宏、理事吳懿哲到場勘查，賴表示，舊有結構體拆除至一樓時，鷹架壁連桿與舊有結構體未相連，已無作用，鷹架卻未跟進拆除，仍有五層高，防護網也未拆除；因風大，施工架倒向馬路。

市府指出，施工廠商未落實施工安全及品質管理責任，重罰二五○萬元；工地未妥善設置安全維護設施，建管處勒令全面停工，並依違反建築法，對承造人及監造人各罰最重九萬元，共十八萬元。  

勞檢處勞檢，初步判定涉及違反職業安全衛生法相關規定，將分別處五萬元至四十五萬元罰鍰，並予停工處分；市場處清查周邊攤商、店家財損，要求工程團隊負責修復及賠償。

市場改建期程是否受影響，蔣萬安說，會盡量將衝擊降到最低，一切以安全為優先考量，確保一切相關計畫、通過審核，才會允許廠商復工。市府強調，將擴大全市鷹架工地安全稽查，以最嚴格標準把關，若查有違規，依法從重裁罰。

網傳鷹架倒塌前一九九九曾接獲違規通報，北市府表示，五月至今北投市場工程相關陳情共四件，涉及「施工噪音、環境清潔」等問題，新工處表示，陳情內容與建築工地安全無關聯。

蔣萬安 鷹架 北投 北市府 改建案 工安 工地

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