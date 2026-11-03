影／基隆男逆向狂飆拒檢自撞路標棄車逃 警下車追捕公共危險送辦

26歲莊姓男子今天下午開車逆向行駛在基隆市中山區復興路一處單行道時，遇到巡邏警車卻拒檢，隨後倒車後一路狂飆，不斷違規，最後失控自撞路標後棄車逃逸。警方趕至下車緊追將他逮捕，訊後依公共危險罪嫌移送法辦。

基隆市警察局第四分局中山派出所今天下午2時許執行巡邏勤務時，在中山區復興路204號前發現一輛汽車逆向行駛，員警上前攔查，莊男駛拒絕配合，反而加速往外木山方向狂飆逃逸。

警方巡邏車沿路緊追，莊男沿途更有逆向行駛、危險駕駛等多項違規行為，最終協和街150號前自撞後，馬鏟棄車逃逸。巡邏車追至，下車圍捕莊男，經檢測確認無酒駕、毒駕情事，車內亦未發現違禁物品，依公共危險罪嫌移送基隆地檢署偵辦。