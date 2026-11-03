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板橋社區大樓驚傳墜樓死亡意外 女子疑處理冷氣室外機不慎墜樓亡
新北市板橋區今天發生墜樓死亡憾事，住在某社區大樓的曾女（47歲），上午10時許疑似在陽台處理冷氣室外機時，不慎從13樓處墜落，救護人員到場發現曾女已明顯死亡。警方將通報檢察官相驗，釐清曾女確切墜樓原因。
海山警分局今天上午10時許獲報一處社區大樓有人墜樓，新海派出所警員與救護人員到場，發現墜樓的女子已明顯死亡。因女子身上並無任何身分資料，員警逐戶敲門並撥電話清查後，確認墜樓的曾姓女子是該大樓住戶，立即致電通知曾女丈夫。
當時正在上班的曾女丈夫，接獲警方電話後才知妻子墜樓，悲痛的趕回家中向警方表示，上午出門前曾告知妻子陽台的冷氣室外機外殼脫落，打算等下班返家後再處理，懷疑妻子可能是在處理室外機時不慎墜落。曾女確切墜樓原因仍待檢警相驗釐清。
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