「心像破一個洞」19歲男大生被酒駕肇逃男撞死 姑姑：想再見你小酒窩

「姑姑的心像破了一個洞」，台南19歲李姓男大生遭酒駕撞死，姑姑今天在Threads貼出兩人搬進宿舍時的合照，痛訴一閉眼就是認屍時姪子滿臉鮮血的模樣，招魂後再經過合影的街角，只盼他帶著招牌小酒窩等她；姑姑希望，姪子的死不要隨著時間被遺忘，一個正要開始的孩子就這樣被葬送。

李姓男大生2名姑姑昨天受訪指出，姪子從小在新竹單親家庭成長，由阿嬤照顧長大，就讀電機系一年級時已經計畫並申請大二、大三前往波蘭當交換學生，事發前30分鐘才與他通電話，李還跟阿嬤說「想回家了」；她們淚崩質問「喝酒不是不能上路嗎」、「酒駕真的太過分」、「為什麼要反對死刑」，希望司法能夠還他們公道，「讓他下地獄。」

李的二姑姑今天發文再指出，「姑姑的心像破了一個洞，胸口的鬱悶與痛無法言語。姑姑沒辦法閉眼，一閉眼都是認屍時，佈滿你臉的鮮血，明明姑姑才陪你搬完宿舍，我們還在街角鏡子合影」，如今招魂完再經過同一面鏡子，多希望姪子就站在那裡，露出熟悉的小酒窩等她。

「你不要害怕，姑姑陪著你」，姑姑寫下已經帶姪子回家，「就像小時候我抱著你一樣，帶你回家了」，姑姑也表示絕對不會原諒肇逃者，希望姪子的死不要隨著時間被遺忘，一個18歲正要開始的孩子就這樣被葬送。

大姑姑發文則指出，「謝謝你曾經來這個家陪伴我們，現在你已經不痛了，去天上當個無痛無憂慮的小天使吧；你永遠都是姑姑的侄子 我只是再也聽不到你再叫我姑姑了」。

檢警調查，前晚11時50分，南台科技大學電機系一年級李姓男大學生與同學出門吃宵夜，返回宿舍步行經過奇美醫院第二員工停車場出口，遭49歲的廖侑德駕駛轎車撞倒；廖涉嫌未下車查看傷者，也未報警，直接開車離去，警消獲報趕抵，將李送醫搶救，仍傷重不治。

警方調閱監視器，循肇事車輛逃逸路線追查，案發後不到1小時，在台南市北區西門路四段攔獲擋風玻璃已經碎裂成蛛網狀、後照鏡彎折的涉案車輛，當時廖渾身酒氣、口齒不清，面對員警多次要求下車仍是酒醉狀態，最終遭壓制在地，當場逮捕，經報請檢察官實施強制抽血酒精檢測，查出酒測值超過1。

警方查出，廖去年底才因酒駕遭吊銷駕照，這次是無照酒駕駛撞死人又肇逃，且從2007年至去年底，至少已有5次酒駕相關判刑或裁罰紀錄，廖過去不僅已曾酒駕撞傷人，也曾在酒駕判刑後，未完成社會勞動而入監，2013年4月執行完畢，同年12月又酒後開車上國道，遭高雄地院認定累犯，判刑6月，仍未因此警惕。

台南地檢署複訊後，依涉犯酒駕致人於死、肇逃等罪嫌重大，有逃亡、反覆實施之虞為由聲押，沒有禁見；台南地院昨晚9時許說明，廖經訊問後，承認犯行，認其犯罪嫌疑重大，依卷內事證，足認有逃亡之虞，且有事實足認有反覆實施之虞，具有羈押原因，諭知羈押。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方查出，廖侑德（左）去年底才因酒駕遭吊銷駕照，這次是無照酒駕駛撞死人又肇逃，且從2007年至去年底，至少已有5次酒駕相關判刑或裁罰紀錄。記者袁志豪／翻攝

李姓男大生2名姑姑昨天受訪淚崩質問「喝酒不是不能上路嗎」、「酒駕真的太過分」、「為什麼要反對死刑」，希望司法能夠還他們公道，「讓他下地獄。」記者周宗禎／攝影

李姓男大生2名姑姑昨天受訪淚崩質問「喝酒不是不能上路嗎」、「酒駕真的太過分」、「為什麼要反對死刑」，希望司法能夠還他們公道，「讓他下地獄。」記者周宗禎／攝影

「姑姑的心像破了一個洞」，台南19歲李姓男大生遭酒駕撞死，姑姑今天在Threads貼出兩人搬進宿舍時的合照。記者袁志豪／翻攝