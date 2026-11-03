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影／摩摩納爾瀑布落石傷人 女遊客右眼球掉出臉被削掉一大塊

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投仁愛武界摩摩納爾瀑布今傳落石傷人，一名女遊客遭落石砸中，臉部遭銳利切面削掉一大塊，右眼球掉出，只剩肌肉連結，警義消及救難隊集結馳援，接觸傷者後當場緊急處置傷勢，隨後以人力背負及機車接駁，將人救下山並迅速送醫。

南投縣消防局指出，今天上午8時41分獲報，武界摩摩納爾瀑布有遊客遭落石砸傷，造成臉部被銳利的石頭切面嚴重削傷，右眼也受創，情況危急，為此立刻啟動山域救援機制，調派第二大隊成立前進指揮所，集結警義消及民力上山搜救。

該局第二大隊在武界思源吊橋設立前進指揮所，先由仁愛、埔里分隊及萬豐消防站等在地力量趕往，且考量遊客傷勢，調派具高級救護員執照的小隊長梁文俊上山馳援，再集結武界派出所、神鷹山區救難隊、義消、部落居民在最短時間出動。

由於事發步道崎嶇狹窄，且傷患狀況危急，意識薄弱，救援時間分秒必爭，為此改變快腿挺進作法，由梁文俊及埔里分隊巫儀宣騎乘野狼機車，利用機車機動性突破山徑狹窄及地形崎嶇限制，力求盡快到場，成功縮短救援時間半小時以上。

梁文俊說，他們以野狼騎人走的山徑後溯溪前往事發地，上午10時許接觸傷者，其傷勢嚴重，人相當虛弱，優先確認穩定生命徵象，再針對嚴重的顏面撕裂傷及眼球掉落止血包紮、進階眼球保護技術等，再以人力背負及機車接駁將人救下山。

消防局表示，梁小隊長後續與隨後抵達的地面搜救隊碰面，由搜救隊接手背負救援，將傷患從小密林區安全撤出，送往埔里基督教醫院治療，此次搜救因地制宜，有效縮短救援時間，同時呼籲山區地形多變且易有落石，入山務必注意周遭環境。

女遊客在仁愛武界摩摩納爾瀑布遭落石砸中，臉部遭削掉一大塊，右眼球掉出。圖／南投縣消防局提供
女遊客在仁愛武界摩摩納爾瀑布遭落石砸中，臉部遭削掉一大塊，右眼球掉出。圖／南投縣消防局提供

女遊客在仁愛武界摩摩納爾瀑布遭落石砸中，臉部遭削掉一大塊，右眼球掉出。圖／南投縣消防局提供
女遊客在仁愛武界摩摩納爾瀑布遭落石砸中，臉部遭削掉一大塊，右眼球掉出。圖／南投縣消防局提供

女遊客在仁愛武界摩摩納爾瀑布遭落石砸中，臉部遭削掉一大塊，右眼球掉出。圖／南投縣消防局提供
女遊客在仁愛武界摩摩納爾瀑布遭落石砸中，臉部遭削掉一大塊，右眼球掉出。圖／南投縣消防局提供

女遊客在仁愛武界摩摩納爾瀑布遭落石砸中，臉部遭削掉一大塊，右眼球掉出。圖／南投縣消防局提供
女遊客在仁愛武界摩摩納爾瀑布遭落石砸中，臉部遭削掉一大塊，右眼球掉出。圖／南投縣消防局提供

女遊客在仁愛武界摩摩納爾瀑布遭落石砸中，臉部遭削掉一大塊，右眼球掉出。圖／南投縣消防局提供
女遊客在仁愛武界摩摩納爾瀑布遭落石砸中，臉部遭削掉一大塊，右眼球掉出。圖／南投縣消防局提供

瀑布 遊客 落石

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