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中壢街頭驚見機車「四貼」 孩童站踏板、卡中間網友看傻

桃園電子報／ 桃園電子報

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機車不僅前方腳踏板站著未戴安全帽的孩童，中間更緊緊夾坐一名幼童。圖：截自Threads-ytl.gp

桃園市中壢區街頭日前出現機車嚴重違規超載畫面，一輛紅色機車不僅前方腳踏板站著未戴安全帽的孩童，前後座中間更緊緊夾坐一名幼童，整輛車連同駕駛共擠了4人上演危險「四貼」，畫面被民眾拍下分享至社群平台引發熱議。對此，桃園市中壢警分局提醒，機車超載及未依規定配戴安全帽均已觸犯交通法規，超載最高可處600元罰鍰，未戴安全帽則依法開罰500元。

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整輛機車一共擠了4人。圖：截自Threads-ytl.gp

有網友在中壢直擊該起違規行徑並拍下畫面，他表示，起初看見該輛紅色機車時以為只是單純未依規定配戴安全帽，未料車輛起步後，前方腳踏板處仍站著一名小孩，讓人擔憂恐會直接遮擋騎車視線；隨後行車經過該部機車身旁時，才驚見機車駕駛與後座乘客之間，中間還卡著另一名孩童，整輛機車一共擠了4人。

警方知悉後指出，依照《道路交通管理處罰條例》第31條規定，機車超載可處駕駛人300元至600元罰鍰；若駕駛人或乘客未依規定配戴安全帽，則依法可處駕駛人500元罰鍰。

警方呼籲，民眾騎乘機車切勿心存僥倖超載，駕駛及乘客均應正確配戴安全帽，以確保行車視線不受阻礙並維護行車安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢街頭驚見機車「四貼」！孩童站踏板、卡中間網友看傻

安全帽 中壢 機車

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