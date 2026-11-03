承包商未查移工身分 工地非法容留失聯移工遭罰15萬

營造工程層層轉包，若承包商未落實工地人員身分查核，即使非法聘僱移工的是下游廠商，仍可能必須負起法律責任。台北市一家承攬集合住宅新建工程的營造公司，將泥作工程轉包給其他廠商，卻遭查獲有印尼籍失聯移工在工地從事泥作工作。公司主張已在承攬契約中明訂不得僱用非法外籍移工，且對違法情事並不知情，但台北市政府訴願審議委員會認為，公司對工地人員具有管理及查證能力，卻未善盡查核義務，依違反《就業服務法》裁罰15萬元，訴願遭駁回。

本案源於內政部移民署北區事務大隊台北市專勤隊於2026年3月5日查獲，一名印尼籍失聯移工在台北市大安區一處集合住宅新建工程工地從事泥作工作。調查發現，該工程由這家營造公司承攬，之後將泥作工程交由另一家工程公司承包，該工程公司再轉包給個人承攬者，最後由個人承攬者聘僱這名失聯移工進場工作。

移工向專勤隊表示，自己是在其他工地認識雇主，之後經雇主詢問是否願意從事水泥工作，雙方互加通訊軟體聯絡，並於2026年3月初進入工地，從事拌水泥等工作，當時並未有人查驗證件，也沒有人詢問身分。

營造公司則主張，實際聘僱移工的是下游承攬商，公司並未直接僱用或指揮該名移工，且與工程公司簽訂的承攬契約已明定不得僱用非法外籍勞工，也採取人員名單管理及工地出入管制措施。此次違法情事是下游廠商刻意隱瞞、違反契約所致，已超出公司合理預見及防止的範圍，認為自身並無故意或過失，應由實際聘僱移工的廠商受罰。

不過，台北市政府訴願審議委員會認為，依《就業服務法》第44條規定，任何人不得非法容留外國人從事工作，所謂非法容留，不以直接聘僱為限，即使與外國人沒有聘僱關係，只要未經許可，容許外國人在特定場所提供勞務，也可能違法。

此外，勞動部2017年函釋也指出，事業單位將業務委外或交由其他廠商承攬，如果事實上有能力查證承攬商所指派外國人的身分，卻未善盡查證義務，導致未經許可或工作許可失效的外國人在工地工作，仍可能構成非法容留。

訴願會進一步指出，該營造公司對工地設有進出管制，顯示具有管理工地人員及查驗身分的可能性，但實際上未落實人員進出查核及現場巡視，才讓失聯移工進入工地工作，屬於「應注意、能注意而不注意」的過失。至於公司與下游廠商約定不得使用非法移工，僅屬民事契約，不能因此免除公司依《就業服務法》應負的行政法責任。

訴願會因此認定，營造公司違反《就業服務法》第44條規定，依同法第63條第1項處以法定最低額15萬元罰鍰，認定原處分並無違誤，決定駁回訴願。