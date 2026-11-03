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攔捕偷車賊遭撞傷 高雄基層警奮力逮人 頸部受傷送醫
高雄市警前鎮分局員警昨天追捕涉嫌偷機車的顏姓男子，陳姓警員上前攔阻顏男，不料顏加速要逃，涉嫌撞倒陳姓警員，陳員倒地撞擊分隔島受傷。警方仍逮捕顏男依竊盜罪嫌移送法辦。
據了解，顏姓男子昨天在前鎮漁港附近涉嫌偷機車後，前鎮警分局草衙派出所據報，調閱相關系統，發覺他昨天下午出現在草衙地區，陳姓警員與鍾姓女警立即追去，在前鎮區中山四路與中平路口發現顏男。
陳姓警員趁顏男停等紅燈上前攔查他，搭著顏男肩部要他停車受檢，不料顏男一見員警加速要逃，致陳姓警員要拉住機車時摔倒，頭部及背部撞擊分隔島，仍與鍾姓女警和趕來支援的員警逮捕顏男。
警方將陳姓警員送小港醫院急救，發現頸部扭挫傷、左膝擦傷，幸無大礙。前鎮警分局長黃元民獲悉，也趕去慰問陳、鍾2警員，警方並將全案依竊盜罪嫌移送法辦。
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