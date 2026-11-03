攔捕偷車賊遭撞傷 高雄基層警奮力逮人 頸部受傷送醫

曾將600萬元現鈔擺在街頭「曬太陽」、被稱為「撒錢哥」的台南市民59歲李耿東，本月1日被發現陳屍住處；他生前曾公開向女警官示愛，在臉書立遺囑宣稱願送出逾5400萬元家產，法界人士指出，民法中沒有一種遺囑稱為「臉書遺囑」，李所謂遺囑不符合五種遺囑的任何一種要件，因此無效。

2026-11-03 14:17