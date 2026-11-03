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台南「撒錢哥」擁800萬孤獨死 曾示愛女警官臉書立遺囑5千萬身家全送

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

曾將600萬元現鈔擺在街頭「曬太陽」、被稱為「撒錢哥」的台南市民59歲李耿東，本月1日被發現陳屍住處；他生前曾公開向女警官示愛，在臉書立遺囑宣稱願送出逾5400萬元家產，法界人士指出，民法中沒有一種遺囑稱為「臉書遺囑」，李所謂遺囑不符合五種遺囑的任何一種要件，因此無效。

李耿東在地方被稱為「東哥」，住在永康區一棟透天厝3樓，日前樓下經營手機行的房客聞到濃烈異味，察覺有異後通報；警消本月1日近中午時到場查看，發現李倒臥床邊地板，已死亡多時。警方封鎖現場，由鑑識人員採證，屋內未見打鬥痕跡，李身上也無明顯外傷，初步排除外力介入。

據了解，現場留有藥物、酒瓶，床頭另有大筆約800萬現金，檢警昨天下午會同家屬相驗後，死因研判應是病死，家屬對死因沒有意見，已發還遺體辦理後事；由於李的父親留下大筆財產給他，許多行徑讓他外號被封為「撒錢哥」，辭世消息引發地方議論李是「皇帝命乞丐身儉腸凹肚，吃愛心便當吃掉自己命裡的福氣，生病也不去看醫生，把自己撐到孤獨死」 。

李在去年3月間，曾將600萬元現鈔擺在永康市場旁人行道，引來路人圍觀；員警到場關切，他稱錢在家裡放太久，「怕發霉」，所以拿出來曬曬太陽，經勸說才將錢存回銀行。同年5月，台南北區一家超市出現裝有鉅款的塑膠袋，警方清點共有416萬元，循線找到李領回。

去年12月祀典大天后宮發放愛心便當時，現場交通錐上又出現20萬元現金，李先聲稱與他無關，隔天才到派出所領回。李也曾到派出所，趁員警不注意將卷宗藏進上衣，拒絕交還，遭判刑2月，得易科罰金；另因當場裸露下體，依社會秩序維護法裁罰1萬元。

李耿東還曾因超商取貨須核對證件等原因，二度不滿大鬧並分別撒出6千、8千元鈔票，遭裁罰6千、8千元；李除多次攜帶大筆現金外出，也曾到台南市警第二分局門口大聲高喊「I LOVE YOU」，向林姓女警官示愛。

去年4月21日，他在臉書貼出女方照片，宣稱立下遺囑，若林小姐願相伴走完人生、白頭偕老，願將名下田園房契、1800萬元股票及3600萬元現金轉移給對方，並寫下「空口無憑，臉書大臣為證」；公開示愛造成女警官困擾，經警方介入後才平息。

如今李突然離世，生前在臉書立遺囑宣稱贈送的財產如何處理？律師黃睦涵指出，依據我國民法，遺囑分為自書、公證、代筆、密封、口授等5種，各種遺囑製成方式，並沒有「臉書遺囑」，李所謂遺囑不符合五種遺囑的任何一種要件，因此不生法律效力。

黃睦涵表示，如果是死因贈與契約，雙方曾合意立約並簽名或蓋章，在李死亡後，對方可持契約向繼承人請求履行約定，之後就看繼承人願不願意及如何主張了。

去年4月21日，李耿東在臉書貼出女方照片，宣稱立下遺囑，若林小姐願相伴走完人生、白頭偕老，願將名下田園房契、1800萬元股票及3600萬元現金轉移給對方。圖／翻攝自臉書社團「和台南人街頭巷尾隨便聊」
去年4月21日，李耿東在臉書貼出女方照片，宣稱立下遺囑，若林小姐願相伴走完人生、白頭偕老，願將名下田園房契、1800萬元股票及3600萬元現金轉移給對方。圖／翻攝自臉書社團「和台南人街頭巷尾隨便聊」

立遺囑 台南 孤獨死

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