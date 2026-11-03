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影／北投市場鷹架突塌畫面曝光 民眾拔腿狂奔逃命
北市北投市場改建案，今天上午10時許發生工地鷹架倒塌意外。事發影像曝光，多位民眾發覺異樣，趕緊往前逃跑，仍造成4人受傷，目擊攤商直呼「有嚇到」、「很大聲」，還好不是人潮最多的周末，否則後果不堪設想。
事發影像曝光，上午10時30分許，民眾如常逛市場，突然發現後方有異樣，一群拔腿狂奔，邊跑邊回頭看，就怕自己被工地的鷹架砸中。其中一名一名戴著安全帽的男子閃避不及，被鷹架壓倒在地，隨即起身，邊摸著後頸邊站到一旁，附近店家趕緊上前關心。鷹架倒塌後，造成1名工人、3位民眾受傷。
意外現場旁的服飾店老闆直呼「有嚇到」，當時趕快從店內跑出來查看。她說，工地都有做好周邊圍護，沒有影響到店家做生意，「仙人打鼓有時錯」，，東西損壞賠償就好，最怕就是出人命，幸好大家平安。另一側的店家也說，當下「好大聲」，遮雨棚都被壓毀。
水果攤老闆回憶，早上聽到有人大喊一聲，就有東西倒了，現場一名老翁剛好閃過，人平安無事。週末比較多人，今天周二人潮較少，不然後果不堪設想。
議員林杏兒提到，上午事發後，一名附近住戶跟她反映，前兩天看到工地拆除作業，有東西倒下來，砰得很大聲，鷹架晃動，也在猜可能當時鷹架就有受損，所以支撐力不夠，加上沒遵照標準施工法去拆、受風面，造成鷹架倒塌發生。
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