桃園蘆竹透天厝火警釀1死2傷 15歲少年燒燙傷送醫、4樓驚見焦屍

桃園市蘆竹區大竹路649巷一處4層樓透天厝今天中午發生火警，3樓一度全面燃燒，消防人員獲報趕抵現場灌救，並進入火場搜救，救出2名受傷男子，其中1名15歲少年全身約5%面積二度燒燙傷，另名70歲男子遭玻璃割傷，均送醫治療。消防人員隨後也在4樓發現1名約40歲男子已明顯死亡，整起火警造成1死2傷，詳細起火原因仍待調查。

桃園市消防局表示，今天中午12時10分接獲通報，蘆竹區大竹路649巷一處民宅發生火警，立即派遣第三大隊大竹分隊等消防人車前往搶救，共出動消防人員56名、各式消防車22輛，於12時15分抵達現場。

消防局指出，起火建築為地上4層樓鋼筋混凝土結構民宅，消防人員抵達時，現場已陷入火海，且傳出有人受困，立即布署水線灌救，同步進入建築物搜索，陸續救出2名傷者，分別為15歲少年及70歲男子，均送往敏盛醫院治療。

消防局表示，火勢於中午12時27分獲得控制，12時56分完全撲滅，但搜救人員在4樓發現1名約40歲男子，已明顯死亡，後續將進一步釐清死者身分、起火位置及火災發生原因。