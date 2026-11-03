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新屋工廠輸送帶竄火舌！木屑煤粉、機台陷火海 桃消緊急灌救
桃園市新屋區永福路一處工廠於11月2日下午13時12分許發生火警，一棟8樓挑高鐵皮建築物的戶外輸送帶起火，並延燒輸送的木屑、煤粉、紙原料以及8樓內的機台。桃園市消防局獲報後迅速調派人車趕抵灌救，所幸現場無人員受傷，火勢在半小時內受到控制，並於14時11分順利撲滅。
消防局接獲報案，隨即指派第二大隊永安分隊等救災車組趕往馳援。消防人員於13時26分迅速抵達現場，發現現場為8樓挑高鐵皮建築物，戶外輸送帶及正在輸送的木屑、煤粉、紙原料冒出火勢，並波及8樓內的機台，現場隨即布設水線展開灌救。
整起搶救行動共出動消防人員31名、消防車11輛及救護車2輛，現場火勢迅速於11月2日13時46分獲得控制，並在14時11分完全熄滅，所幸並未造成任何人員傷亡。至於詳細起火原因與財物損失，目前仍待消防局進一步調查釐清。
本文章來自《桃園電子報》。原文：新屋工廠輸送帶竄火舌！木屑煤粉、機台陷火海 桃消緊急灌救
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