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買菜忘記家在哪！大園8旬嬤呆坐路邊 警比對照片助返家

桃園電子報／ 桃園電子報

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桃園市大園區新生路日前一名約80歲林姓老婦外出後迷失方向，因年事已高、記憶不清，無法說出住家地址及身分資料。圖：讀者提供

桃園市大園區新生路日前一名約80歲林姓老婦外出後迷失方向，因年事已高、記憶不清，無法說出住家地址及身分資料。大園警分局員警獲報後，先將老婦帶返大園派出所安置，並透過耐心詢問及警政系統逐一查證，終於順利找到家屬，讓老婦平安返家，母子重逢的溫馨畫面令人動容。

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大園警分局員警獲報後，先將老婦帶返大園派出所安置，並透過耐心詢問及警政系統逐一查證，終於順利找到家屬。圖：讀者提供

大園派出所表示，員警莊閎州、康鴻誌日前上午11時46分許接獲110報案，指稱大園區新生路有一名迷途老婦需要協助，警方立即趕赴現場，發現老婦獨自坐在地上，神情茫然，僅記得當天要到市場買東西，卻忘記自己住在哪裡。員警隨即先將老婦帶返派出所休息。經耐心詢問，老婦僅能口述自己姓名，但不知如何寫出，更無法提供身分證字號及出生年月日，增加查證難度。警方仍不放棄，運用警政系統逐筆查詢、過濾多筆可能身分，再仔細比對身分證影像檔，終於找到一名外貌與老婦相似的民眾，隨即聯繫家屬確認身分。

經警方聯繫後，老婦兒子表示家人早已焦急四處尋找母親，得知母親平安在派出所後，立即趕赴。當兒子看見母親安然無恙，終於放下心中大石，母子重逢時更激動相擁而泣，場面溫馨感人。家屬對於警方不辭辛勞、鍥而不捨地查證身分，協助母子順利團圓，表達由衷感謝。

大園分局呼籲，家中如有高齡或容易迷途的長者，建議讓長者隨身攜帶聯絡資訊或配戴愛心手鍊，以利走失時能迅速聯繫家屬；民眾若發現疑似迷途長者，也請主動關懷並撥打110報案，提供相關資訊，讓警方及時協助查明身分，共同守護長者安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：買菜忘記家在哪！大園8旬嬤呆坐路邊 警比對照片助返家

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