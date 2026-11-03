快訊

91APP被駭教你「補償申請」！網見Google表單狂轟：資安真的0分

回響／發展AI產業非棄土場 謝國樑：台肥一廠應和未來四接相輔相成

新台幣續貶引發賣壓潮 台積收跌35元拉低台股下挫1,612點

聽新聞
0:00 / 0:00

虎科大學生疑在宿舍病發摔下床死亡 家屬懷疑死因校方說明事發經過

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣虎尾科大一名20歲陳姓男大生今年9月8日開學第二天深夜，被發現疑因從宿舍房間的上層床舖摔下，倒臥在地面，經送醫再轉回桃園家鄉的醫院療治，9天後死亡。家屬對其兒子除頭部腫脹，身上另有瘀青，且事發現場的身體，卡在一張折疊式鐵椅的下方，認為死因不單純，昨向媒體投訴疑遭霸凌，要求查明真相。校方今天說明事發經過，並表示一切將配合檢警調查。

陳姓男大生的家屬向桃園地區媒體投訴，希望要一個真相，家屬指稱，校方稱學生是從床上摔落，但上舖高約僅2公尺，且學生倒臥落點，在床旁書桌的椅子下方，上半身卡在椅子底下，且身上有多處瘀傷。醫院的報告也列出包含癲癇、橫紋肌溶解症等六項症狀。

家屬質疑外傷並不嚴重，怎會造成橫紋肌溶解，且事發當天監視器，死者室友曾帶一名朋友進入房間，停留約一個多小時才離去，是否生前曾遭外力襲擊甚或霸凌，他們希望警方和校方查明，給家屬一個真相。

事發現場位於虎尾科技大學的宿舍區，陳姓學生住在宿舍大樓的6樓兩人一房的房間，床舖位在距離地面約兩公尺的在上舖，且設有護欄，下方則為書桌和衣櫃相連，校方人員除向陳生家屬表示哀悼之意，並說明事發當時情況指出，事發當天深夜宿舍幹部依例巡房，發現陳生倒臥在書桌前的地上，進去一看當時陳生意識稍有不清楚但仍有生命跡象，第一時間隨即將他送醫並報警，後來其家屬將陳轉回桃園家鄉的醫院繼續治療。

校方人員表示，由於家屬也向警方報案，調查小組也曾來現場調查採證，學校都全力配合，至於後續相關的調查學校也將會全力配合。

陳姓學生疑從上舖摔下受傷，送醫經過9天後不治，因床設有護欄，如何半夜摔下床也引起家屬質疑。記者蔡維斌／攝影
陳姓學生疑從上舖摔下受傷，送醫經過9天後不治，因床設有護欄，如何半夜摔下床也引起家屬質疑。記者蔡維斌／攝影

陳姓學生疑從上舖摔下受傷，人並卡在折疊鐵椅下方，送醫經過9天後不治，家屬對死因有疑問。記者蔡維斌／攝影
陳姓學生疑從上舖摔下受傷，人並卡在折疊鐵椅下方，送醫經過9天後不治，家屬對死因有疑問。記者蔡維斌／攝影

陳姓學生疑從上舖摔下受傷，送醫經過9天後不治，因床設有護欄，如何半夜摔下床也引起家屬質疑。記者蔡維斌／攝影
陳姓學生疑從上舖摔下受傷，送醫經過9天後不治，因床設有護欄，如何半夜摔下床也引起家屬質疑。記者蔡維斌／攝影

陳姓學生疑從上舖摔下受傷，送醫經過9天後不治，家屬對死因有疑問。記者蔡維斌／攝影
陳姓學生疑從上舖摔下受傷，送醫經過9天後不治，家屬對死因有疑問。記者蔡維斌／攝影

宿舍 科大 學生

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

原計畫到波蘭當交換生…19歲電機系男大生遭酒駕撞死 南檢聲押肇事男

影／台南市19歲大學生回宿舍被酒駕撞死 家屬痛批肇事逃逸應該下地獄

高雄某國小傳憾事！33歲師陳屍學校雜物間 兄悲痛：世界失去了顏色

父母駕電動三輪車接女兒放學 遇9級風遭吹墜3公尺坑…母女溺斃父生還

相關新聞

影／北投市場鷹架突塌畫面曝光 民眾拔腿狂奔逃命

北市北投市場改建案，今天上午10時許發生工地鷹架倒塌意外。事發影像曝光，多位民眾發覺異樣，趕緊往前逃跑，仍造成4人受傷，目擊攤商直呼「有嚇到」、「很大聲」，還好不是人潮最多的周末，否則後果不堪設想。

542旅戰備偵巡意外！自走砲車藥桶起火 上士砲長嚴重灼傷送醫

陸軍聯兵542旅今執行戰備偵巡時，一輛M109A5自走砲車在行進中，裡面的藥桶突然不明原因起火，高溫灼燒下一名上士砲長當場遭到火焚，幸好及時跳出車外，但是臉部及手部仍受到25%灼傷，經送醫後已無大礙。

桃園蘆竹透天厝火警釀1死2傷 15歲少年燒燙傷送醫、4樓驚見焦屍

桃園市蘆竹區大竹路649巷一處4層樓透天厝今天中午發生火警，3樓一度全面燃燒，消防人員獲報趕抵現場灌救，並進入火場搜救，救出2名受傷男子，其中1名15歲少年全身約5%面積二度燒燙傷，另名70歲男子遭玻璃割傷，均送醫治療。

虎科大學生疑在宿舍病發摔下床死亡 家屬懷疑死因校方說明事發經過

雲林縣虎尾科大一名20歲陳姓男大生今年9月8日開學第二天深夜，被發現疑因從宿舍房間的上層床舖摔下，倒臥在地面，經送醫再轉回桃園家鄉的醫院療治，9天後死亡。家屬對其兒子除頭部腫脹，身上另有瘀青，且事發現場的身體，卡在一張折疊式鐵椅的下方，認為死因不單純，昨向媒體投訴疑遭霸凌，要求查明真相。校方今天說明事發經過，並表示一切將配合檢警調查。

楊梅大貨車右轉擦撞電動車 79歲老翁遭捲車底、傷重不治

桃園市楊梅區永美路與四維二路路口今早發生死亡車禍，今日8時許警方接獲報案，一名79歲徐姓男子駕駛電動輔助車，於事故地點欲穿越道路時，68歲朱姓駕駛駕駛大貨車準備右轉，疑因視線死角，不慎與徐男發生擦撞，導致徐男遭捲入車底，因傷勢嚴重死亡，經檢測駕駛酒測值為0，事故發生詳細原因警方調查釐清中。

遭砂石車「拳頭大落石」砸中玻璃 北市文山隧道客運司機送醫

一輛首都客運公車今上午8時許沿台北市信義快速道路文山隧道往北行駛，疑遭前方砂石車掉落約拳頭大的石頭砸中，前擋風玻璃破裂，司機臉部刺痛停車報案，消防隊獲報到場檢查他意識清楚，沒有其他明顯外傷，送醫治療，30名乘客無不適。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。