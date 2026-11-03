虎科大學生疑在宿舍病發摔下床死亡 家屬懷疑死因校方說明事發經過

雲林縣虎尾科大一名20歲陳姓男大生今年9月8日開學第二天深夜，被發現疑因從宿舍房間的上層床舖摔下，倒臥在地面，經送醫再轉回桃園家鄉的醫院療治，9天後死亡。家屬對其兒子除頭部腫脹，身上另有瘀青，且事發現場的身體，卡在一張折疊式鐵椅的下方，認為死因不單純，昨向媒體投訴疑遭霸凌，要求查明真相。校方今天說明事發經過，並表示一切將配合檢警調查。

陳姓男大生的家屬向桃園地區媒體投訴，希望要一個真相，家屬指稱，校方稱學生是從床上摔落，但上舖高約僅2公尺，且學生倒臥落點，在床旁書桌的椅子下方，上半身卡在椅子底下，且身上有多處瘀傷。醫院的報告也列出包含癲癇、橫紋肌溶解症等六項症狀。

家屬質疑外傷並不嚴重，怎會造成橫紋肌溶解，且事發當天監視器，死者室友曾帶一名朋友進入房間，停留約一個多小時才離去，是否生前曾遭外力襲擊甚或霸凌，他們希望警方和校方查明，給家屬一個真相。

事發現場位於虎尾科技大學的宿舍區，陳姓學生住在宿舍大樓的6樓兩人一房的房間，床舖位在距離地面約兩公尺的在上舖，且設有護欄，下方則為書桌和衣櫃相連，校方人員除向陳生家屬表示哀悼之意，並說明事發當時情況指出，事發當天深夜宿舍幹部依例巡房，發現陳生倒臥在書桌前的地上，進去一看當時陳生意識稍有不清楚但仍有生命跡象，第一時間隨即將他送醫並報警，後來其家屬將陳轉回桃園家鄉的醫院繼續治療。

校方人員表示，由於家屬也向警方報案，調查小組也曾來現場調查採證，學校都全力配合，至於後續相關的調查學校也將會全力配合。

陳姓學生疑從上舖摔下受傷，送醫經過9天後不治，因床設有護欄，如何半夜摔下床也引起家屬質疑。記者蔡維斌／攝影

陳姓學生疑從上舖摔下受傷，人並卡在折疊鐵椅下方，送醫經過9天後不治，家屬對死因有疑問。記者蔡維斌／攝影

陳姓學生疑從上舖摔下受傷，送醫經過9天後不治，因床設有護欄，如何半夜摔下床也引起家屬質疑。記者蔡維斌／攝影