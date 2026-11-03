快訊

人口探底／零付費翻轉移工市場 長照家庭憂搶不贏製造業致照顧空窗

她來自遙遠國度曼尼普爾：印度跨性別的血淚故事

北投市場拆除工程鷹架壓傷4人 蔣萬安將重罰、石舫亘暫停掃街

聽新聞
0:00 / 0:00

北投市場拆除工程鷹架倒塌4傷送醫 蔣萬安趕赴現場坐鎮指揮

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

台北市北投區中繼市場今早10時許發生拆除工程鷹架倒塌事故，現場4人受傷送醫、皆意識清楚，事發原因及過程等詳細案情待查。台北市長蔣萬安得知這起工安意外，隨即趕赴北投中繼市場現場，親自了解事故情形。

針對北投中繼市場鷹架事件，臺北市長蔣萬安已在第一時間公開說明市府掌握情形，包括當下傷者狀況、協助送醫及後續處置，並要求相關單位依法從重開罰、嚴查究責。

據了解，經派7輛消防車、3輛指揮車、5輛救護車、41人前往處理，初步確認現場事故範圍約90平方公尺，現場有4名傷者，分別是從3樓高處墜落的34歲男工人，四肢擦挫傷，45歲女子左手擦挫傷，65歲女子手部擦挫傷，55歲男子手部擦挫傷，4人皆意識清楚，分送台北榮總、振興醫院治療。

台北市北投市場拆除工程鷹架倒塌，有民眾送醫。記者蘇健忠／攝影
台北市北投市場拆除工程鷹架倒塌，有民眾送醫。記者蘇健忠／攝影
北投市場拆除工程鷹架倒塌，台北市長蔣萬安趕赴現場坐鎮指揮。記者蘇健忠／攝影
北投市場拆除工程鷹架倒塌，台北市長蔣萬安趕赴現場坐鎮指揮。記者蘇健忠／攝影

北投 蔣萬安 鷹架

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

北投市場拆除工程鷹架壓傷4人 蔣萬安將重罰、石舫亘暫停掃街

影／北投市場拆除工程鷹架倒塌 造成多位民眾送醫

影／台68線南寮段嚴重車禍！民間環保車自撞翻覆 駕駛彈飛車外命危

彰化市兩轎車碰撞「四輪朝天」 女駕駛受傷送醫

相關新聞

北投中繼市場拆除工程鷹架倒塌 1工人高處墜落共4人送醫

台北市北投區中繼市場今早10時許發生拆除工程鷹架倒塌事故，現場4人受傷送醫、皆意識清楚，事發原因及過程等詳細案情待查。

北投市場拆除工程鷹架倒塌4傷送醫 蔣萬安趕赴現場坐鎮指揮

台北市北投區中繼市場今早10時許發生拆除工程鷹架倒塌事故，現場4人受傷送醫、皆意識清楚，事發原因及過程等詳細案情待查。台北市長蔣萬安得知這起工安意外，隨即趕赴北投中繼市場現場，親自了解事故情形。

楊梅大貨車右轉擦撞電動車 79歲老翁遭捲車底、傷重不治

桃園市楊梅區永美路與四維二路路口今早發生死亡車禍，今日8時許警方接獲報案，一名79歲徐姓男子駕駛電動輔助車，於事故地點欲穿越道路時，68歲朱姓駕駛駕駛大貨車準備右轉，疑因視線死角，不慎與徐男發生擦撞，導致徐男遭捲入車底，因傷勢嚴重死亡，經檢測駕駛酒測值為0，事故發生詳細原因警方調查釐清中。

影／台中恍神女撞2機車不停車落跑 5分鐘後700公尺外再撞貨車

台中市北屯區本月初發生一起連環撞事故，呂姓女子駕駛轎車行經昌平東五路時疑似恍神，撞上路邊2部機車後未停車即駛離，不到5分鐘又在700公尺外的崇德十六路撞上路邊營業小貨車，車頭嚴重受損無法行駛，只能留在原地等待警方處理。警方比對發現2起事故為同一部車所為，依法告發呂女。

北投市場拆除工程鷹架壓傷4人 蔣萬安將重罰、石舫亘暫停掃街

台北市長蔣萬安上月才出席北投大樓暨市場拆除及改建工程開工祈福典禮，今天上午10時許發生鷹架倒塌意外，造成1工人、3路人共4位受傷送醫。蔣萬安趕赴現場。

遭砂石車「拳頭大落石」砸中玻璃 北市文山隧道客運司機送醫

一輛首都客運公車今上午8時許沿台北市信義快速道路文山隧道往北行駛，疑遭前方砂石車掉落約拳頭大的石頭砸中，前擋風玻璃破裂，司機臉部刺痛停車報案，消防隊獲報到場檢查他意識清楚，沒有其他明顯外傷，送醫治療，30名乘客無不適。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。