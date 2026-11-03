北投市場拆除工程鷹架倒塌4傷送醫 蔣萬安趕赴現場坐鎮指揮

台北市北投區中繼市場今早10時許發生拆除工程鷹架倒塌事故，現場4人受傷送醫、皆意識清楚，事發原因及過程等詳細案情待查。台北市長蔣萬安得知這起工安意外，隨即趕赴北投中繼市場現場，親自了解事故情形。

針對北投中繼市場鷹架事件，臺北市長蔣萬安已在第一時間公開說明市府掌握情形，包括當下傷者狀況、協助送醫及後續處置，並要求相關單位依法從重開罰、嚴查究責。

據了解，經派7輛消防車、3輛指揮車、5輛救護車、41人前往處理，初步確認現場事故範圍約90平方公尺，現場有4名傷者，分別是從3樓高處墜落的34歲男工人，四肢擦挫傷，45歲女子左手擦挫傷，65歲女子手部擦挫傷，55歲男子手部擦挫傷，4人皆意識清楚，分送台北榮總、振興醫院治療。