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失智母親首次走失 他接到通知衝到派出所牽緊手怕母再走失

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名61歲失智婦人迷路站路中，熱心民眾帶她到安全處並報警，大雅警分局頭家派出所接獲民眾報案，警方查出她身分通知家人，兒子衝到派出所牽緊母親的手，怕母親再走失；87歲失智老翁騎車訪友迷路，豐原警分局社口派出所調監視器迅速尋獲，兒子到派出所看到父親才鬆了一口氣。

台中市大雅警分局頭家派出所警員黃亮穎前天上午10時15分接獲110通報，民眾表示在台中市潭子區中山路二段一處民宅前，一名婦人獨自站在道路中間，疑似迷途需警方協助。員警獲報後立即趕赴現場，發現婦人言語表達不清，無法清楚說明自己的身分及住處，考量其人身安全，先將其帶離危險路段，並積極協助確認身分。

婦人無法提供有效身分資訊，員警聯繫值班人員及偵查隊，透過人臉辨識系統協助查證身分。發現婦人同日上午已由其他單位受理的失蹤人口協尋案件，警方聯繫家屬到頭家派出所接回，並依法辦理撤尋，讓長者順利平安返家。婦人兒子表示，當天上午他外出買早餐，母親有失智症，疑似趁家人不在時自行外出，這是首次發生走失情形。他感謝熱心民眾即時通報，警方積極協助，才能順利尋獲母親。

豐原警分局社口派出所警員李伯鴻、韋衣豪上月27日晚上9時46分接獲男子報案指稱，他的87歲父親當天下午2午睡醒來後，獨自騎機車外出，晚間仍未返家，家屬多方尋找未果，擔心其發生意外，員警獲報後立即調閱周邊監視器，掌握老翁可能行經路線，並與巡邏警力合作展開搜尋，當晚10時30分，在豐原區中山路與豐南街口發現老翁，順利尋獲。

老翁當天下午原計畫到豐原區拜訪朋友，返程時因迷失方向，不知如何騎車返回神岡住家。警方發現他其神情疲憊，考量已在外奔波多時且夜間氣溫轉涼，先將他帶返派出所休息，確認身分後聯繫家屬接回。社口派出所長鄭誌銘呼籲，家中若有年長者或容易走失的家人，外出時應盡量由親友陪同，可協助長者配戴附有聯絡資訊的飾品、攜帶身分證件，或向社會局申請愛心手鍊；另可至各警察分局偵查隊辦理指紋建檔，萬一不慎走失，警方可透過相關資料迅速確認身分，協助平安返家。

台中一名8旬失智老翁騎車訪友迷途，豐原警調監視器火速尋獲並通知家人。圖／警方提供
台中一名8旬失智老翁騎車訪友迷途，豐原警調監視器火速尋獲並通知家人。圖／警方提供

台中一名失智婦人走失站路中，熱心民眾帶她到安全處並報警，大雅警分局頭家派出所接獲民眾報案，警方查出她身分通知家人，兒子衝到派出所牽緊母親的手。圖／警方提供
台中一名失智婦人走失站路中，熱心民眾帶她到安全處並報警，大雅警分局頭家派出所接獲民眾報案，警方查出她身分通知家人，兒子衝到派出所牽緊母親的手。圖／警方提供

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