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彰化市兩轎車碰撞「四輪朝天」 女駕駛受傷送醫
彰化市介壽北路今天上午發生兩輛轎車碰撞事故，其中一輛四輪朝天翻在路中，女駕駛受困車內，消防人員趕到後已自行脫困，左手肘受傷送醫，肇事原因由警方調查中。
彰化縣消防局是在今天上午9時8分許接獲通報，指彰化市介壽北路73號前發生車禍，其中一輛轎車翻覆路中，有駕駛人受困車內，消防局立即出動消防車2輛、救護車1輛、消防人員8人前往救援，由彰化分隊小隊長周文謀指揮搶救。
消防人員趕到時，翻車受困車內的何姓女駕駛，已自行脫困，她意識清醒，左手肘疼痛，救護人員給予清洗傷口、包紮止血等適當救護處置後，送往彰化秀傳醫院醫治。
以介壽北路的路況，車輛通行速度應該不快，兩車碰撞，造成其中一輛轎車翻覆在路中，四輪朝天，讓過往民眾稱奇不已。
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