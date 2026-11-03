影／台中恍神女撞2機車不停車落跑 5分鐘後700公尺外再撞貨車

台中市北屯區本月初發生一起連環撞事故，呂姓女子駕駛轎車行經昌平東五路時疑似恍神，撞上路邊2部機車後未停車即駛離，不到5分鐘又在700公尺外的崇德十六路撞上路邊營業小貨車，車頭嚴重受損無法行駛，只能留在原地等待警方處理。警方比對發現2起事故為同一部車所為，依法告發呂女。

警方調查，呂姓女子（45歲）1日駕駛黑色轎車行經昌平東五路彎道時，疑似恍神，撞擊停放路邊的2輛機車。巨大聲響驚動附近社區保全探頭查看，意外發現呂女肇事後未停車查看，反而直接駛離現場，保全隨即記下肇事車輛特徵並報警。

詎料不到5分鐘，呂女行經700公尺外的崇德十六路時再度出事，撞上1部停在路邊的營業小貨車，轎車車頭嚴重受損，無法繼續行駛。

台中市警察局第五分局交通分隊員警前往處理時，發現2起事故的肇事車輛特徵相同，確認為同一部車。呂女辯稱，第1起事故發生時因趕著處理事情，才沒有立即停車報警，但違規事實明確，員警依法告發。

第五分局提醒，駕駛人行車務必提高警覺，注意周遭車輛及行人動態；發生交通事故時，即使無人受傷，也應依道交條例規定處置，不能自認沒事或無肇事責任就不報警，否則將處1000元以上3000元以下罰鍰；逃逸者並吊扣駕照1至3個月，肇事致人受傷而逃逸者，則吊銷駕照。

台中市呂姓女子近日開車行經北屯區時恍神，連續釀成兩起車禍。記者陳宏睿／翻攝

台中市呂姓女子近日開車行經北屯區時恍神，連續釀成兩起車禍。記者陳宏睿／翻攝