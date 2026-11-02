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家屬失聯急尋驚見憾事…台中母子陳屍西區住處 警勘驗初排外力

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第一警分局在2日晚間接獲民眾報案，稱家屬失聯多時請求協助。警方到場查看，赫然發現屋內一對母子已無生命跡象，現場發現木炭痕跡。經鑑識人員採證，現場無打鬥痕跡，初步排除外力介入，後續已報請台中地檢署相驗釐清死因，進行相關防治通報，也聯絡家屬配合相驗程序。

第一警分局在2日晚間7時29分接獲民眾焦急報案，指稱遲遲無法聯繫上家屬，擔心發生意外，希望警方能派員到場協助。

警方獲報趕抵位於西區公益路、華美街附近的民宅，進入屋內後，發現59歲的女子與34歲的男子已明顯死亡，二人是母子關係，現場門窗緊閉、留有木炭。

第一分局鑑識小組隨即針對現場進行詳細勘驗與採證。經檢視，屋內並未發現任何外力侵入或破壞的現象，現場無打鬥痕跡，兩名死者遺體也無明顯外傷，家屬透露，二人精神狀況不佳。

警方綜合各項跡證，初步排除外力介入之可能，後續已依規定報請台中地檢署司法相驗，另依規完成相關防治通報。

第一警分局呼籲，民眾應珍惜生命，如在生活中遇到難以克服的困難或承受沉重心理壓力，請勇於向外伸出援手，尋求社會各項資源協助。若需諮商或專業輔導，可隨時撥打生命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」或自殺防治諮詢安心專線「1925」，讓專業人員陪伴度過低潮。

台中市西區一處民宅在2日晚間發生一對母子死亡案，警方已報請檢察官相驗，釐清死因。聯合報系資料照
台中市西區一處民宅在2日晚間發生一對母子死亡案，警方已報請檢察官相驗，釐清死因。聯合報系資料照

台中 失聯 母子

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