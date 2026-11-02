19歲男大生才跟阿嬤通話「想回家了」卻被撞死 酒駕肇逃男收押

台南市19歲李姓男大生昨深夜步行返回宿舍，行經永康奇美醫院第二員工停車場出口時，遭49歲廖姓男子酒後開車撞倒，送醫不治；廖肇事後逃逸，警方不到1小時將他逮捕，酒測值超標，家屬今天指認遺體時痛哭地說，事發前半小時才通電話，台南地檢署向法院聲請羈押，晚間9時許裁准。

南檢襄閱主任檢察官王聖豪指出，檢察官中午相驗死者完畢，確認李受有頭頸胸部鈍傷、頭部外傷及全身多處擦挫傷，死因為中樞神經損傷；永康分局下午3時30分解送廖姓男子到署，複訊後依涉犯酒駕致人於死、肇逃等罪嫌重大，有逃亡、反覆實施之虞為由聲押，沒有禁見。

台南地院說明，廖經訊問後，承認犯行，認其涉犯刑法第185條3第2項、第1項第1款、道路交通管理處罰條例第86條第1項、刑法第276條、第185條之4第1項後段等罪，嫌疑重大，依卷內事證，足認有逃亡之虞，且有事實足認有反覆實施刑法第185條之3第1項第1款不能安全駕駛動力交通工具罪之虞，具有羈押原因。

法院審酌，非予羈押不足以確保後續追訴、審理、執行程序之順利進行及預防廖再犯酒後駕車犯行，且本次廖為再犯酒後駕車並造成被害人死亡，權衡公益及被告權利，認有羈押之必要，諭知羈押。

檢警調查，昨晚11時50分，科技大學電機系一年級李姓男大學生與同學出門吃宵夜，返回宿舍步行經過奇美醫院第二員工停車場出口，遭廖駕駛轎車撞倒；廖涉嫌未下車查看傷者，也未報警，直接開車離去，警消獲報趕抵，將李送醫搶救，仍傷重不治。

警方調閱監視器，循肇事車輛逃逸路線追查，案發後不到1小時，在台南市北區西門路四段攔獲擋風玻璃已經碎裂成蛛網狀、後照鏡彎折的涉案車輛，當時廖渾身酒氣、口齒不清，面對員警多次要求下車仍是酒醉狀態，最終遭壓制在地，當場逮捕；經報請檢察官實施強制抽血酒精檢測，廖酒測值超過1，且去年底才因酒駕遭吊銷駕照。

家屬包括阿嬤、父親、姑姑今天上午從新竹趕到醫院太平間指認遺體，當場痛哭失聲，難以接受李突然離世；家屬哭訴，事發前30分鐘才與他通電話，李還跟阿嬤說「想回家了」，沒想到竟成最後一次交談。李從小在單親家庭成長，由阿嬤照顧長大，個性懂事乖巧、認真向學，目前就讀附近科技大學，努力學習英文與專業科目。

家屬表示，李計畫大二、大三到波蘭當交換學生，也希望未來能赴美國等國家深造，盼能找到好工作讓阿嬤不要擔心；沒想到只是走路返回宿舍，卻遭酒駕車輛從後方撞上，就此天人永隔肇事者竟還逃逸，讓人無法接受，痛批對方「應該下地獄」，要求司法不要輕縱酒駕，必須嚴懲。

19歲李姓男大生昨深夜步行返回宿舍，行經永康奇美醫院第二員工停車場出口時，遭49歲廖姓男子酒後開車撞倒，送醫不治。圖／讀者提供

台南市19歲大學生回宿舍被酒駕撞死，家屬痛批肇事逃逸應該下地獄。記者周宗禎／攝影

警方在台南市北區西門路四段攔獲擋風玻璃已經碎裂成蛛網狀、後照鏡彎折的涉案車輛，當時廖姓男子渾身酒氣、口齒不清。圖／讀者提供

19歲李姓男大生昨深夜步行返回宿舍，行經永康奇美醫院第二員工停車場出口時，遭49歲廖姓男子酒後開車撞倒，送醫不治。圖／讀者提供

台南市19歲大學生回宿舍被酒駕撞死，家屬上午到太平間指認。記者周宗禎／攝影