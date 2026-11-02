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曳引槽車和小貨車在台2線對撞 小貨車司機受困駕駛座送醫脫險
邱姓男子駕駛曳引槽車行駛台2線，在新北市瑞芳海岸與對向林姓男子駕駛的小貨車發生碰撞，林男因車頭毀損受困駕駛座，坐在副駕的林女跌出車外，兩人經送醫後脫險。邱男接受酒測數值為0，林男待治療後檢測，事故原因由警方調查中。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午4時許接獲報案，台2線北部濱海公路指標75.5公里處，有輛化學槽車與小貨車對撞，小貨車司機受困車內，坐在副駕駛座的女子被甩出車外受傷。
消防人員抵達現場後，先將61歲林女送醫急救。消防人員逐步破壞小貨車的車頭，救出受困的61歲的林男時，發現他的腿部疑似骨折，頭部撕裂傷，意識模糊，經送醫治療，兩人暫無生命危險。
事故發生後，瑞芳警分局人員到場測繪採證。兩輛車輛占用車道，影響行車，員警指揮雙向交通，避免再釀事故。拖吊車到場後，下午4時54分將小貨車拖吊離開現場，先恢復單線雙向通行，下午5時24曳引車也被吊離，再由公路局北區養護工程分局基隆工務段人員及清除散落物，才解除交通管制，恢復雙向通行。
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