中國4海警船闖金門水域 海巡一對一併航驅離

海巡署今天下午偵獲4艘中國海警船編隊進入金門限制水域，調派4艘巡防艇採取一對一近迫併航監控。在海巡中英文廣播強勢驅離下，4艘中國海警船已於下午5時許全數航出。

海巡署金馬澎分署第十二巡防區今天發布新聞稿表示，中國海警船侵擾金門海域不斷，繼10月30日派遣4艘海警船1天2度編隊侵擾後，今天下午3時許，再度偵獲中國海警「14608」、「14531」、「14602」及「14530」等4艘船隻，分別自金門料羅東方及大帽山西南方兩兩編隊，接近並航入金門限制水域。

對此，海巡署立即調派4艘巡防艇趨前對應拒止，除採取「一對一」併航監控，並透過無線電以中、英文廣播示警，嚴正要求中國海警船轉向航離。在海巡人員全程近迫監控、蒐證與積極應處下，4艘船隻於下午5時3分全數航出金門限制水域。

海巡署強調，中國海警船以「假執法、真擴權」方式侵擾，企圖破壞台海現狀與海域秩序；海巡將持續嚴密監控中國艦船動態，並秉持「不挑釁、不退縮」原則，強勢應處各項侵擾行為，堅定守護國家主權及確保海域安全與秩序。