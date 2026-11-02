義大利男子騎腳踏車環島 輪胎沒氣尋「POLICE」招牌求救解圍

一名30歲的義大利籍男子來台騎單車環島，日前行經台中市烏日區時，輪胎突然沒氣。正焦慮無助時，看見烏日警分局掛著英語「POLICE」招牌，隨即走進警分局一樓的烏日派出所求助。經值班員警以翻譯軟體溝通，終於了解義大利男子的訴求，立即拿出打氣筒幫忙充氣，才替該外籍男子解圍，直豎起大拇指稱讚「台灣警察太熱心，讓我更愛台灣了！」

警方說，這名義大利男子長相帥氣，規畫以騎腳踏車的方式深度認識台灣，當天僅是旅程第3天。他一路沿台1線南下準備去嘉義，途經烏日區中山路二段時，單車輪胎卻突然沒了氣，不得不暫時停下。義大利男想找修車店，但人生地不熟，正一籌莫展時看見了警分局的英語招牌，於是趕緊牽著愛車求助。

儘管語言不通，員警運用基礎英語再輔以手機的翻譯軟體，一番溝通下才知原委。也馬上拿出自己平時使用的打氣筒，替該名義大利男子的輪胎灌飽氣，並反覆按壓確認胎壓充足以及車況正常無虞。

義大利男子看問題已解決，連連向員警致謝，也是他環島旅行中最難忘的回憶，隨後即帶著燦爛笑容重踩踏板往嘉義出發。

烏日警分局今天表示，員警熱心為民服務，讓外國遊客留下好的印象，是另類國民外交典範。但同時也提醒，自行車環島路程較長，出發前應檢查輪胎胎壓、煞車及照明設備，並依自身體力妥善規畫路線與休息時間。

義大利籍男子輪胎沒氣，員警施救後讓他重行踏上旅程。圖／警方提供