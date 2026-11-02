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原計畫到波蘭當交換生…19歲電機系男大生遭酒駕撞死 南檢聲押肇事男

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原計畫到波蘭當交換生…19歲電機系男大生遭酒駕撞死 南檢聲押肇事男

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市19歲李姓男大學生昨深夜步行返回宿舍，行經永康奇美醫院第二員工停車場出口時，遭49歲廖姓男子酒後開車撞倒，送醫不治；廖肇事後逃逸，警方不到1小時將他逮捕，酒精檢測超標，家屬今天指認遺體時痛哭指出事發前半小時才通電話，台南地檢署下午近5時向法院聲請羈押、未禁見。

南檢襄閱主任檢察官王聖豪指出，永康區大學生遭撞身亡案，檢察官於中午相驗死者完畢，經永康分局於下午3時30分解送廖姓男子到署，稍早複訊結束後，已向法院酒駕肇事致人於死罪，犯罪嫌疑重大且有反覆實施、逃亡之虞向法院聲請羈押。

檢警調查，昨晚11時50分，科技大學電機系一年級李姓男大學生與同學出門吃宵夜，返回宿舍步行經過奇美醫院第二員工停車場出口，遭廖駕駛轎車撞倒；廖涉嫌未下車查看傷者，也未報警，直接開車離去，警消獲報趕抵，將李送醫搶救，仍傷重不治。

警方調閱監視器，循肇事車輛逃逸路線追查，案發後不到1小時，在台南市北區西門路四段攔獲涉案車輛，當時廖渾身酒氣、口齒不清，面對員警多次要求下車仍是酒醉狀態，最終遭壓制在地，當場逮捕；經報請檢察官實施強制抽血酒精檢測，酒測值超過1，且去年底才因酒駕遭吊銷駕照，依公共危險罪嫌送辦。

家屬包括阿嬤、父親、姑姑今天上午從新竹趕到醫院太平間指認遺體，難以接受李突然離世；家屬哭訴，事發前30分鐘才與他通電話，沒想到竟成最後一次交談，李從小在單親家庭成長，由阿嬤照顧長大，個性懂事乖巧、認真向學，目前就讀附近科技大學，努力學習英文與專業科目。

家屬表示，李計畫到波蘭當交換學生，也希望未來能赴美國等國家深造，沒想到只是走路返回宿舍，卻遭酒駕車輛從後方撞上，肇事者竟還逃逸，讓人無法接受，痛批對方「應該下地獄」，要求司法不要輕縱酒駕，必須嚴懲。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

49歲酒駕男開車經過奇美醫院停車場撞死19歲走路男大生逃逸，最後現場只留下一灘血跡與雜物。圖／讀者提供
49歲酒駕男開車經過奇美醫院停車場撞死19歲走路男大生逃逸，最後現場只留下一灘血跡與雜物。圖／讀者提供

台南市19歲大學生回宿舍被酒駕撞死，家屬痛批肇事逃逸應該下地獄。記者周宗禎／攝影
台南市19歲大學生回宿舍被酒駕撞死，家屬痛批肇事逃逸應該下地獄。記者周宗禎／攝影

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