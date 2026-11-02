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金沙鎮一處民宅驚傳瓦斯氣爆！1人燒燙傷送醫 屋內幼童幸運無傷
金沙鎮一處民宅今天上午驚傳瓦斯氣爆，疑因瓦斯外洩引發氣爆，隨後發生住宅火警，消防局獲報後緊急出動7輛消防車、15名消防人員趕往搶救，事故造成1名民眾局部燒燙傷，經送醫治療，屋內另有一名小朋友，所幸未受明顯外傷，未釀成更大傷亡。
消防局表示，上午9時許接獲民眾報案，指金沙鎮某處民宅發生瓦斯氣爆並引發火警，隨即調派第二大隊金湖分隊及金沙分隊前往救援，共出動7輛消防車、15名消防人員。消防人員抵達後，確認為瓦斯氣爆事故，由金沙分隊分隊長蔡智成擔任現場指揮官，立即展開人命搜救及安全確認。
經消防人員查察，事故發生時屋內共有2人，其中1人因氣爆受到局部燒燙傷，救護人員立即在現場進行初步急救，隨後送醫治療；另一名在屋內的小朋友則幸運逃過一劫，經確認沒有明顯外傷。
為防止二次事故，消防人員除協助現場通風、部署水線戒備，也持續使用五用氣體偵測器監測瓦斯濃度，確認現場沒有進一步危害疑慮後，才解除相關安全警戒並封鎖現場，後續交由消防局火災調查科進一步釐清氣爆及起火原因。
消防局指出，瓦斯外洩若未及時察覺並採取正確應變措施，一旦遇到火源或電器開關產生的微小火花，就可能引發劇烈氣爆，造成嚴重傷亡。這起事故也再次凸顯居家瓦斯安全的重要性。
消防局提醒，民眾若在家中聞到濃烈瓦斯味，切勿慌張，應立即輕緩開啟門窗，讓空氣自然流通，降低室內瓦斯濃度；切記不可開關電器，也不要啟動電風扇、抽油煙機或瓦斯爐，更不可插拔電源，以免產生火花引爆瓦斯。應儘速離開現場，並在安全地點通報消防單位，避免因錯誤處置釀成更大災害。
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