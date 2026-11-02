高雄休旅車撞毀交通標誌 56歲駕駛肇事後落跑

高雄市鼓山區中華一路、慶豐街口交通號誌感日前遭人撞倒，警方獲報趕至現場，肇事者已逃逸，經調閱路口監視器，鎖定56歲黃姓男子涉案，今已通知黃男到案說明，全案依違反道交條例，可處3000元罰鍰。

鼓山分局指出，日前中華一路與慶豐街口發生一起休旅車自撞交通事故，肇事車輛於案發後逕行駛離現場，警方獲報迅速調監視器追查。

警方調查，案發當時為涉案黃姓駕駛開休旅車，沿慶豐街東往西方向行駛，左轉中華一路時，因不明原因自撞分隔島及交通標誌桿，現場幸無人員受傷，警方獲報趕赴現場時，肇事車輛已自行離去。

員警調閱周遭監視器畫面還原經過，並通知駕駛黃男（56歲）到案說明。全案將依違反道交條例規定，對駕駛製單舉發，最高可處3000元罰鍰並吊扣駕照一個月至三個月。