男子前往鄰近診所就醫後，診所人員察覺情況危急，立即通報119請求救援。圖：消防局提供

桃園市新屋區一名年約50多歲男子，日前工作時遭紅火蟻叮咬左手，原以為只是局部紅腫，未料隨後身體狀況急遽惡化，陸續出現呼吸困難、血氧持續下降等症狀。男子前往鄰近診所就醫後，診所人員察覺情況危急，立即通報119請求救援。桃園市消防局第二大隊新屋分隊獲報後，迅速派遣救護人員到場處置，經救護人員即時處置並緊急送醫，成功為患者爭取寶貴的搶救時間。

經高級救護技術員緊急處置後數分鐘，患者血壓逐漸回升，呼吸狀況改善，意識也逐漸恢復清醒，患者隨後送往醫院接受進一步治療。圖：消防局提供

新屋分隊高級救護技術員張金煜表示，抵達現場評估時發現，患者雙眼及上下嘴唇明顯腫脹，伴隨氣喘發作、呼吸困難、血壓無法測得及意識模糊等症狀，臨床表現高度懷疑為嚴重急性過敏反應，且已出現過敏性休克徵象。救護人員立即依消防局救護處置作業程序，給予腎上腺素0.5毫克肌肉注射、大量靜脈輸液，以及2.5毫克吸入性支氣管擴張劑等治療。經緊急處置後數分鐘，患者血壓逐漸回升，呼吸狀況改善，意識也逐漸恢復清醒，患者隨後送往醫院接受進一步治療。

新屋分隊長潘宏原提醒，紅火蟻叮咬除了可能引起局部紅腫、疼痛及膿疱，也可能誘發嚴重的全身性過敏反應，甚至危及生命。民眾遭叮咬後，若出現眼睛或嘴唇腫脹、呼吸困難、喘鳴、暈眩、明顯虛弱或意識改變等症狀，應立即提高警覺並撥打119求助，切勿因初期症狀看似輕微而掉以輕心，以免延誤黃金救治時間。

新屋分隊長潘宏原強調，消防局持續精進到院前緊急救護能力，落實「醫療前移」理念，透過專業評估與即時處置，將關鍵救命措施提前至到院前執行，為患者爭取更多存活機會。新屋分隊也將持續秉持專業、迅速與守護生命的精神，在每一次緊急救援中全力以赴，守護市民生命安全與每個家庭的幸福。

本文章來自《桃園電子報》。原文：男工作遭紅火蟻咬過敏性休克！新屋消防高級救護員死神前搶回一命