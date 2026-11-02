桃園觀音工廠暗夜惡火狂燒25小時 桃消出動大鋼牙撲滅

有網友近日在社群媒體發出「失蹤協尋」文，提到在桃園從事髮型設計工作的同事「小V」許姓男子上月飛到日本計畫獨旅一個月，未料10月26日後卻音訊全無，希望大家協尋。擔心他的安危，家人並向台中警方報案。桃園市警局表示，今日中午已接獲家屬來電告知，確認許男人身平安，請社會大眾放心。

2026-11-02 14:04