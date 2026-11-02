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桃園觀音工廠暗夜惡火狂燒25小時 桃消出動大鋼牙撲滅
觀音區工業四路一處工廠於10月31日晚間驚傳暗夜火警。桃園市政府消防局於19時44分接獲民眾報案，轄區第三大隊草漯分隊等救災單位迅速於6分鐘內趕抵現場。現場為地上2層鐵皮結構建築物，由於廠內堆放大量塑膠製品與廢棄布料等易燃物，火勢迅速延燒並陷入全面燃燒，黑煙烈焰直竄天際，所幸第一時間經確認無人員受困或受傷。
為防堵火勢擴大並加速撲滅，消防局動員龐大人力與高科技裝備展開跨日馬拉松式灌救。現場部署雲梯車、砲塔以及消防機器人、無人機多路夾擊降溫，並協調怪手進場開挖；隔日更調派重機具「大鋼牙」進場破壞拆除鐵皮建物，深入內部持續射水。救災行動共歷時3天，動員消防與義消逾240人次、上百輛救災車輛，在火勢於10月31日22時55分獲得控制後，全力圍阻殘火。
經過消防人員連日不眠不休的搶救，整起火警於昨（1）日晚間20時33分正式宣告熄滅，現場燃燒面積估計約達5000平方公尺。目前消防人員與重機具仍持續在場進行深層殘火處理，避免悶燒復燃，至於確切的詳細起火原因與財物損失，將待殘火完全清理完畢後，由火調人員進一步鑑識調查釐清。
本文章來自《桃園電子報》。原文：觀音工廠暗夜惡火狂燒25小時 桃消出動大鋼牙撲滅
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